„GNTM“: Fans gehen nach ihrer Rückkehr auf die Barrikaden – „Einfach unsympathisch“

Immer für eine Überraschung gut: Germany’s Next Topmodel („GNTM“) und Heidi Klums Entscheidungen sorgen regelmäßig für Diskussionsstoff. Diesmal steht Kandidatin Tracy im Mittelpunkt, die nach ihrem freiwilligen Ausstieg in der letzten Staffel nun eine zweite Chance von Modelmama Heidi Klum erhält. Doch die Reaktionen der Fans auf das Comeback von Tracy sind weniger euphorisch als erwartet.

„GNTM“: Fans sind von IHR nicht begeistert

Auf der sozialen Plattform „X“ machen Zuschauer ihrer Verwunderung und Kritik Luft: „Bitte nicht sie schon wieder“ und „Wieso wollte jeder Tracy zurückhaben? Ich finde die einfach unsympathisch“ sind nur einige der Kommentare, die die Stimmung in der Fangemeinde widerspiegeln. Einige Fans vermuten sogar, Tracys Rückkehr sei einzig und allein „extra fürs Drama“ inszeniert worden.

+++ „GNTM“-Star spricht offen über Trennung: „Habe meine Schwierigkeiten“ +++

Die Bedenken scheinen sich zu bestätigen, als Tracy gleich zu Beginn der neuen Staffel 2024 für Wirbel sorgt. Vor einem Shooting mit Fabienne verweigert sie das Üben und liefert prompt ein enttäuschendes Foto ab – ein Echo auf das Verhalten von Anya Elsner in einer vorherigen Staffel, die ebenfalls der Meinung war, keine Übung zu benötigen. „Ich lache, wenn Tracy heute wieder gehen darf“, kommentiert ein Nutzer, halb amüsiert, halb in Erwartung weiterer Turbulenzen.

Muss Tracy wieder ihre Koffer packen?

Doch was hatte Tracy ursprünglich bewogen, die Show zu verlassen? Sie gab an, sich in der Topmodel-Welt nicht mehr wohlzufühlen – ein Gefühl, das Heidi Klum damals sehr bedauerte. Als Tracy jedoch im Finale um eine zweite Chance bat, war Heidi sichtlich erfreut und gab ihr diese nun. Die Entscheidung ist gefallen, doch wird Tracy die Erwartungen erfüllen können, oder bestätigt sich die Skepsis der Fans?

Wie es mit Tracy bei „GNTM“ weitergeht und ob sie das Ruder herumreißen kann, um sowohl die Jury als auch die Fans von sich zu überzeugen, bleibt abzuwarten. Die neue Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ läuft donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben.