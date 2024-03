„GNTM“-Star spricht offen über Trennung: „Habe meine Schwierigkeiten“

Stefanie Giesinger, die durch ihren „Germanys next Topmodel“-Sieg 2014 bekannt wurde, zeigte sich in den letzten Jahren eher bedeckt, wenn es um ihr Privatleben ging. Auch, als ihre langjährige Beziehung zu Ex-Partner Marcus Butler endete, äußerte sich das Model wenig zu dem Beziehungsaus.

Jetzt plaudert die einstige GNTM-Siegerin jedoch pikante Details in einer neuen Episode ihres Podcasts aus.

GNTN: Intime Offenbarungen über Stefanies Trennung

In ihrem kürzlich erschienenen Podcast „G-Spot“ spricht Stefanie Giesinger so offen wie noch nie über Themen rund um Fashion, Sex oder Liebe. Auch in dieser Folge dreht sich wieder alles rund um eines dieser Bereiche. Es geht um Beziehungen – und dabei um ein ganz spezifisches Konzept: die offene Beziehung beziehungsweise Ehe. Mit ihrem Podcast-Gast hat sich Stefanie direkt eine Expertin ins Boot geholt. Denn Künstlerin Mogli, die mit der „GNTM“-Siegerin über ihre Erfahrungen spricht, lebt mit ihrem Mann ein alternatives Beziehungsmodell.

Nun fragt sich auch Stefanie nach eigenen Erfahrungen im monogamen Beziehungsbereich, ob dies überhaupt das richtige Modell für sie ist. Scheiterte daran auch ihre letzte Beziehung zu YouTuber Marcus Butler? Zu Trennungsgründen äußerte sich das Model bisher nicht, doch in der neusten Podcast-Episode gewährt Stefanie ihren Followern jetzt private Einblicke.

Stefanie Giesinger: Interesse an offenen Beziehungsmodellen

Auf ihrem Instagram-Account spricht sie nun ganz offen über ihre vergangene Beziehung und deren Probleme: „Als wir gemerkt haben, dass wir eine Veränderung brauchen, haben wir von unseren Freunden den Rat bekommen, unsere Beziehung zu öffnen. Doch bevor wir den Versuch überhaupt starten konnten, haben wir uns getrennt“, so Stefanie.

Dennoch stellt sie klar, dass sie weiterhin an einem offenen Beziehungsmodell interessiert wäre: „Geblieben ist bei mir nach wie vor das Interesse an dieser Beziehungsform, das Hinterfragen der Monogamie und das Bedürfnis, meinen Horizont zu erweitern.“

Beziehungssuche weiterhin kompliziert: „Habe meine Schwierigkeiten“

Aktuell möchte sie sich aber noch nicht zu 100 Prozent festlegen und genießt daher weiterhin ihr Single Leben. „Momentan habe ich ehrlich gesagt meine Schwierigkeiten zu daten, geschweige denn, mich an eine Person zu binden“, erklärt sie. Dass die 27-Jährige sich nach dem Aus ihrer siebenjährigen Beziehung ausprobieren und ausleben möchte, macht sie weiter in ihrem Instagram-Beitrag deutlich: „Ich glaube, ich stecke momentan in einem großen Wandel, was die Sicht auf heteronormative Beziehungen angeht.“

Zuletzt machte sie noch ihre Beziehung zu Jeremy Steeb öffentlich, Sohn des Tennisspielers Carl-Uwe Steeb. Nach den Worten im Podcast dürfte diese Verbindung wohl nicht mehr aktuell sein und eventuell auch an oben genannten Gründen gescheitert sein. Es bleibt spannend, wohin uns Stefanie noch auf ihrer Beziehungsreise mitnimmt!