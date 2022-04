Queen Elizabeth II.: Wegen der Gesundheit – Königin trifft traurige Entscheidung

Eigentlich ist es altbewährte Tradition: Am Ostersonntag feiert Queen Elizabeth II. gemeinsam mit ihrer Familie die Ostersonntagsmesse. In diesem Jahr jedoch scheint es eine Änderung zu geben.

So berichtet unter anderem die britische „The Sun“, dass Queen Elizabeth II. in diesem Jahr auf eine Teilnahme am sogenannten „Easter Sunday Service“ verzichten wird. Grund soll ihre angeschlagene Gesundheit sein.

Queen Elizabeth II.: Verpasst sie die traditionelle Ostermesse?

So berichten Insider der „Sun“, dass die Königin nicht mit den anderen Mitgliedern der royalen Familie bei der traditionellen Ostermesse in der St. George's Chapel in Windsor Castle erwartet werde.

----------

Queen Elizabeth II.: Fünf Fakten über die Königin

Ihr vollständiger Name ist Elizabeth Alexandra Mary

Am 6. Februar 1952 bestieg sie den Thron. Sie ist damit seit 70 Jahren an der Macht und die dienstälteste Regentin der Welt

Ihre Krönung war die erste, die live im TV übertragen wurde

Im Juni 1978 musste die Queen den rumänischen Diktator Nicolae Ceaușescu empfangen. Ihre Abscheu soll so groß gewesen sein, dass sie sich im Garten des Buckingham Palastes vor ihm versteckt habe

Im Juni 2022 stehen große Feierlichkeiten zu ihren Ehren an

-------------

Auch den Gottesdienst am Gründonnerstag (14. April 2022) habe die Monarchin bereits abgesagt, sie lässt sich stattdessen von Prinz Charles und seiner Frau Camilla vertreten.

Queen Elizabeth II. soll an Ostern den Gottesdienst verpassen. Foto: IMAGO / i Images

Zuletzt gab es immer wieder Sorge um den Gesundheitszustand von Queen Elizabeth II. Sie verpasste die Commonwealth-Day-Zeremonie im vergangenen Monat und wurde zudem immer wieder mit einem Gehstock gesehen.

--------------

Mehr zu Queen Elizabeth II.:

-------------

Bei der Gedenkfeier an ihren Mann Prinz Philip half ihr Sohn Prinz Andrew der Königin in die Kirche. In England wird derweil schon der Ernstfall vorbereitet. So kam zuletzt raus, dass bei einem Tod der Queen die „Operation London Bridge“ greifen dürfe. Was genau dann geschieht, kannst du hier lesen.