Queen Elizabeth II.: Wenn die Königin stirbt, hören alle Briten DIESE traurige Melodie

Das gab es im britischen Könighaus wirklich noch nie. Zuvor saß noch nie eine Monarchin so lange auf dem Thron wie Queen Elizabeth II.. Seit 1952, also seit mittlerweile 70 Jahren, regiert die 95-Jährige Großbritannien.

Doch was geschieht, wenn Queen Elizabeth II. einmal nicht mehr ist? Was geschieht, wenn das Unvorstellbare eintritt? Was passiert, wenn Queen Elizabeth II. stirbt?

Queen Elizabeth II.: Was geschieht, wenn die Königin stirbt?

Ihre Nachfolge ist seit Jahrzehnten bereits geregelt. So wird qua Geburtsrecht Prinz Charles den Thron besteigen. Doch es gilt nicht nur die Nachfolge zu regeln. Ebenso bedeutend ist die Frage, welche Mechanismen im Königreich greifen, wenn Queen Elizabeth II. gestorben ist.

DAS passiert, wenn Queen Elizabeth II sterben sollte. Foto: picture alliance/dpa/PA Wire | Aaron Chown

All dies fällt unter den Codenamen 'Operation London Bridge'. Demnach sollen am Tag des Todes der Königin im gesamten Königreich die Glocken einer jeden Kirche für eine Stunde lang gedämpft erklingen.

----------

Queen Elizabeth II.: 3 Fakten über die Königin

Ihr vollständiger Name ist Elizabeth Alexandra Mary

Am 6. Februar 1952 bestieg sie den Thron

Ihre Krönung war die erste, die live im TV übertragen wurde

-------------

Es dürfte wohl eines der traurigsten Glockenspiele werden, die Großbritannien jemals gehört hat. Und es wird auch das erste Mal seit dem Tode von König George VI., dem Vater der Queen, im Jahre 1952 sein, dass die rund 16.000 Kirchen diese Melodie spielen.

Queen Elizabeth II.: Besonderes Glockenspiel zu ihrem Gedenken

Vicki Chapmann, die Sprecherin des „Central Council of Church Bell Ringers“, erklärte gegenüber der „Daily Mail“: „Wir haben viel Zeit damit verbracht, mit dem königlichen Haushalt und dem Lambeth Palace über den Tag zu sprechen, an dem die Monarchin geht und von dem wir hoffen, dass er nicht so bald sein wird. Durch das Hinzufügen von Dämpfern klingen die Glocken traurig, eher wie ein Summen – sie klingen also eher wie bumm, bumm, bumm als wie dong, dong, dong.“

Zudem soll es eine landesweite Schweigeminute geben. Nachdem alle Aufgaben in London erledigt wurden, stehen für den neuen König Charles dann Reisen durch Großbritannien an.

--------------

Mehr zu Queen Elizabeth II.:

Queen Elizabeth II.: Überraschend! DAMIT ehrt sie Prinz Philip

Queen Elizabeth II.: Foto mit Trudeau! Star im Hintergrund versteckt

Queen Elizabeth II: Fake-Foto sorgt für Furore! Botschaft ist klar

-------------

Und auch diese Nachricht von Queen Elizabeth II aus dem royalen Palast schockt das gesamte Königreich. Das gab es noch nie.