Elisabeth II. ist seit 1952 die Königin des Vereinten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Geboren wurde sie am 21. April 1926 und stammt aus dem Hause Windsor, dem britischen Königshaus. Elisabeth wuchs als das älteste von zwei Kindern auf. Engste Familienangehörige sollen sie als Kind Lilibet genannt haben.

Queen Elizabeth II: Will sie Prinz Harry DAMIT eins auswischen? „Hat persönlich ihren Segen gegeben“

Bei den britischen Royals scheinen sich die Ereignisse zu überschlagen. Nachdem Prinz Harry nicht zur Gedenkfeier seines Großvaters Prinz Philip in London erschienen war, aber nun für die „Invictus Games“ nach Den Haag geflogen ist, kündigt Queen Elizabeth II. ihr nächstes Projekt – einen versteckten Seitenhieb gegen ihren Enkel – an.

Ob Queen Elizabeth II. mit diesem Schachzug von ihrem rebellierenden Enkel Prinz Harry ablenken will? Denkbar.

Queen Elizabeth II. feiert Jubiläum – während Harry androht, alles auszupacken

Denn das Jahr 2022 steht ganz im Namen von Queen Elizabeth II.. Die 95-Jährige feiert im Sommer ihr Platinjubiläum. Seit 70 Jahren regiert die Britin nun schon ihr Volk und ist damit die dienstälteste Monarchin der ganzen Welt.

Doch einige Royals werfen immer wieder einen Schatten auf ihren Erfolgsweg. Zuletzt war es ihr angeblicher Lieblingssohn Prinz Andrew, der durch seinen Missbrauchsskandal zum schwarzen Schaf der Familie geworden ist. Aber auch Prinz Harry, der sich 2020 von sämtlichen royalen Pflichten befreien lassen hat und in die USA ausgewandert ist, sorgt weiterhin für Ärger.

Queen Elizabeth II. macht ihrem Enkel Prinz Harry einen dicken Strich durch die Rechnung. Foto: IMAGO / Shutterstock, picture alliance / Toby Melville/PA Wire/dpa

Ende dieses Jahres möchte der 37-Jährige gemeinsam mit dem Verlag „Penguin Random House“ seine Memoiren veröffentlichen. Er wolle seine Geschichte endlich selbst erzählen – „mit allen Höhen und Tiefen, den Fehlern, den gelernten Lektionen“, heißt es in seiner Ankündigung.

In dem Buch dürften die Royals nicht ganz so gut bei wegkommen. Immerhin sollen sie seiner Frau Meghan Markle das Leben schwer gemacht haben, als diese Teil der Familie wurde.

Queen Elizabeth II. lässt Stylistin eigenes Buch veröffentlichen – und lenkt von Harry ab

Doch Prinz Harry ist nicht der Einzige, der in diesem Jahr ein Buch über die Königsfamilie veröffentlichen wird. Wie der Verlag „HarperCollins“ mitteilt, soll Queen Elizabeth II. ihrer Weggefährtin und königlichen Ankleiderin Angela Kelly erlaubt haben, ihre Geheimnisse ebenfalls preiszugeben.

„Die Queen hat Angela persönlich ihren Segen gegeben, ihre unvergleichliche Verbindung mit der Welt zu teilen, und Angela ist das erste dienende Mitglied des Königshauses, das diese außergewöhnliche Erlaubnis erhält“, verkündet der Verlag.

Angela Kelly ist die Chef-Stylistin und persönliche Assistentin von Queen Elizabeth II.. Foto: picture alliance/dpa/HarperNonFiction/HarperCollins Publishers | Barry Jeffery

Zu lesen sein werden die Anekdoten in einem neuen Kapitel in Angelas Buch „Die andere Seite der Münze“. Die Vertraute der Queen arbeitet schon seit 28 Jahren für die Monarchin und wird in der neuen Ausgabe sogar von Prinz Philips Beerdigung im April 2021 berichten.

----------------------------------------

Mehr zu Queen Elizabeth II:

----------------------------------------

Was Prinz Harry nervös werden lassen dürfte: Ausgerechnet mit Angela Kelly hatte er im Mai 2018 kurz vor seiner Hochzeit eine heftige Auseinandersetzung. Als er mit Angela ein Diadem für Meghan aussuchen wollte, habe er der Stylistin eindringlich zu verstehen gegeben: „Was Meghan will, bekommt Meghan.“ Eine Aussage, die das Königshaus anschließend zerrüttete.