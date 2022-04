Queen Elizabeth II: Rührendes Andenken zu Philips erstem Todestag – „Wunderschön“

Knapp ein Jahr nach dem Tod des britischen Prinzen Philip findet in der Londoner Westminster Abbey eine Trauerfeier für den Ehemann von Königin Elizabeth II. statt. Auch die Queen nimmt teil.

Trauerfeier für Prinz Philip in der Westminister Abbey

Vor genau einem Jahr verlor Queen Elizabeth II. die Liebe ihres Lebens. Prinz Philip verstarb am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor. Die Todesursache war laut Sterbeurkunde seine Altersschwäche.

Nun hat Queen Elizabeth II. schon ein ganzes Jahr ohne ihren Fels in der Brandung durchlebt. Im Netz widmet sie Prinz Philip deshalb emotionale Zeilen.

Queen Elizabeth II. teilt Gedicht – in Andenken an Prinz Philip

Obwohl Queen Elizabeth II. einen eigenen Twitter- und Instagram-Account besitzt, ist sie nicht gerade als Technik-Freundin bekannt. Doch für ihren Prinz Philip meldet sich die Königin dieses Mal persönlich im Netz zu Wort.

Zu einer Diashow, die sowohl Bilder des jungen als auch erwachsenen Philip zeigt, veröffentlicht die 95-Jährige bei Instagram das Gedicht „Die Patriarchen – Eine Elegie“ von Simon Armitage.

Queen Elizabeth II. gedenkt ihrem Ehemann Prinz Philip mit emotionalen Worten. Foto: picture alliance / dpa | Andy Rain

In den Versen heißt es unter anderem: „Bei solch einer Gelegenheit einen Mann zu loben, hieße, für eine ganze Generation zu sprechen.“ Und weiter: „Jetzt kommen die letzten Momente des kalten Aprils mit dem Fallschirm langsam nach Hause, sodass sich der Schnee am Nachmittag in Samenköpfe und Disteln verwandelt.“

Queen Elizabeth II. rührt Fans zu Tränen: „Ein berührendes Gedicht“

Mit dem Gedicht spielt Queen Elizabeth II. zum einen auf Philips eindrucksvolle Karriere als Marine-Offizier an und zeigt gleichzeitig, dass sie trotz ihres schmerzhaften Verlustes nach vorne schauen möchte. Ganz nach dem Motto: Nach dem Regen kommt die Sonne.

Den Fans stehen bei dem Video von Prinz Philip und den rührenden Zeilen, die die Queen extra für ihn ausgesucht hat, die Tränen in den Augen. „Eine wunderschöne Hommage“, kommentiert einer von ihnen. Eine andere Nutzerin fügt hinzu: „Was für eine wunderschöne Würdigung, ein berührendes Gedicht.“

Elf Monate nach der Beerdigung von Prinz Philip veranstaltete Queen Elizabeth II. Ende März eine Gedenkfeier für ihren Mann. In der Westminster Abbey überkamen die Kinder und Enkelkinder der beiden plötzlich die Emotionen.