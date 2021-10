Queen Elizabeth II. ignoriert den Rat ihrer Ärzte – und plant jetzt tatsächlich DAS

Was ist nur mit Queen Elizabeth II. los? Das fragen sich derzeit wohl alle Fans der britischen Royals. In den vergangenen Wochen scheint die Königin immer mehr zu schwächeln.

Erst tritt sie mit einem Gehstock auf, dann landet sie sogar im Krankenhaus. Doch Queen Elizabeth II. ist einfach nicht kleinzukriegen. Noch am Tag ihrer Entlassung aus dem King Edward VII's Hospital ist die 95-Jährige wieder an ihren Schreibtisch zurückgekehrt und auch in naher Zukunft ist bei der Monarchin nicht an eine Ruhepause zu denken.

Queen Elizabeth II. widersetzt sich der ärztlich verordneten Ruhepause. Foto: IMAGO / PA Images

Queen Elizabeth II. lässt sich nicht von Ärzten reinreden

Dabei soll genau das der Rat ihrer Ärzte gewesen sein. Denn die müssen noch immer auf die Ergebnisse der Untersuchungen warten, die Queen Elizabeth II. im Londoner Krankenhaus vorsorglich machen ließ. Erst dann könne man der Queen weitere Empfehlungen geben.

Um ihren Körper zu schonen, verzichtet die Königin bereits auf ihren täglichen Gin, den sie sich normalerweise zum Mittagessen gönnt. Und auch der Martini am Abend wurde inzwischen gestrichen. Doch viel mehr möchte Queen Elizabeth II. offenbar nicht an ihrer täglichen Routine ändern, wie ein Insider nun der „Times“ berichtet.

Demnach plant sie weiterhin an der Klimakonferenz, die schon Anfang November in Glasgow stattfindet, teilzunehmen.

Das ist Queen Elizabeth II.:

Elizabeth Alexandra Mary Windsor wurde am 21. April 1926 in London geboren

Sie ist seit 1952 die Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

Queen Elizabeth II. ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

Im Jahr 1947 heiratete sie Prinz Philip

Das Royals-Paar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

Zu ihren Enkeln gehören Prinz William, der mit Kate Middleton verheiratet ist, und Prinz Harry, der Ehemann von Meghan Markle

Queen Elizabeth II. tritt künftig nur noch in Begleitung auf – der Grund dahinter macht traurig

Doch die 95-Jährige soll nicht allein nach Schottland reisen. Ihr Sohn Prinz Charles, Enkel Prinz William sowie deren Ehefrauen werden die Queen dorthin begleiten.

Queen Elizabeth II. gibt's künftig nur noch im Doppelpack: Wie hier mit ihrem Sohn Prinz Charles. Foto: IMAGO / i Images

Und genau so werde die Monarchin künftig jeden ihrer Auftritte in der Öffentlichkeit angehen, wie der „Telegraph“ berichtet. Bei jedem Besuch soll daher mindestens eines ihrer Kinder oder einer ihrer Enkel vor Ort sein, damit die Fans auch bei einem plötzlichen Ausfall der Königin nicht enttäuscht werden.

Soll heißen: Wenn Queen Elizabeth II. wirklich krank wird, kann einer ihrer Nachkommen sofort für sie einspringen. Bleibt nur zu hoffen, dass dieser Notfallplan noch lange auf sich warten lässt.

