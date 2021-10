Queen Elizabeth II. im Krankenhaus: Palastsprecher nennt erste Details

Elisabeth II. ist seit 1952 die Königin des Vereinten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Geboren wurde sie am 21. April 1926 und stammt aus dem Hause Windsor, dem britischen Königshaus. Elisabeth wuchs als das älteste von zwei Kindern auf. Engste Familienangehörige sollen sie als Kind Lilibet genannt haben.

Große Sorge um die Königin. Wie schlecht geht es Queen Elizabeth II. wirklich? Seit dem Tod ihres Mannes Prinz Philip wirkt die Monarchin geschwächt.

Setzt ihr die Trauer um Philip nun so sehr zu, dass sie sogar um ihre Gesundheit fürchten muss? Am Mittwoch wurde Queen Elizabeth II. ins Krankenhaus gebracht, wo sie sogar eine ganze Nacht verbringen musste.

Queen Elizabeth II. wurde ins Krankenhaus gebracht. Foto: picture alliance / dpa | Andy rain

Queen Elizabeth II. muss Nacht im Londoner Krankenhaus verbringen

Erst sah man Queen Elizabeth II. mit einem Gehstock, dann landete die Königin Großbritanniens auch noch im Krankenhausbett. Ihre Reise nach Nordirland wurde sofort abgesagt, während die Königin von Spezialisten im King Edward VII's Hospital im Zentrum Londons untersucht wurde.

Über den Grund konnte die Öffentlichkeit nur spekulieren. Schnell wurden Gerüchte laut, Queen Elizabeth II. könne sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Doch das sei völliger Quatsch, wie ein Palastsprecher nun erklärte.

Queen Elizabeth II. ist wieder bei der Arbeit – Palastsprecher gibt Entwarnung

„Auf ärztlichen Rat hin, sich ein paar Tage auszuruhen, hat sich die Königin am Mittwochnachmittag für einige Voruntersuchungen ins Krankenhaus begeben und ist heute Mittag nach Schloss Windsor zurückgekehrt“, wurde der Buckingham Palace von „Hello!“ zitiert.

Am 14. Oktober zeigte sich Queen Elizabeth II. noch mit Gehstock. Foto: picture alliance/dpa/PA Wire | Jacob King

Schon am Donnerstag, kurz nachdem sie aus dem Krankenhaus entlassen wurde, soll Queen Elizabeth II. wieder an ihren Schreibtisch zurückgekehrt sein, um sich kleinen Aufgaben zu widmen. Die 95-Jährige bekommt eben nichts so schnell klein.

