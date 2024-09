Sebastian Pufpaff: Nach „TV total“ – Jetzt herrscht traurige Gewissheit

„TV total“, einst Stefan Raabs Glanzstück, kämpft aktuell um jeden Zuschauer.

Sebastian Pufpaff hatte in der letzten Woche wenig zu lachen. Die Comedy-Show erlebte am Mittwochabend (28. August) eine regelrechte Durststrecke, und auch die XXL-Version konnte nicht überzeugen. Ob sich das Tief in dieser Woche vielleicht legen konnte?

Sebastian Pufpaff: „TV total“ erlebt Flaute

Mit nur 8,3 Prozent am Mittwoch und 7,9 Prozent bei der XXL-Version am Samstagabend (31. August) waren die Quoten laut „Quotenmeter.de“ erschreckend niedrig. Doch diese Woche (4. September) könnte alles anders werden: Hat Puffi den Blues abgeschüttelt? Die aktuellen Zahlen bringen Hoffnung. Mit 0,51 Millionen Zuschauern in der begehrten Zielgruppe stieg der Marktanteil auf solide 11,4 Prozent.

Ein deutlicher Anstieg, der zeigt, dass die Konkurrenz durch den Sommer-Dschungel diesmal nicht ins Gewicht fiel. Die Frage bleibt, ob die Pufpaff-Comedy diesen Schwung nutzen kann, um sich wieder auf das alte Glanzniveau von bis zu 15 Prozent zu katapultieren. Doch nicht alles glänzt bei ProSieben. Während „TV total“ eine kleine Erholung erfährt, floppten „Bratwurst & Baklava – Die Show“ und „Comedystreet“ mit je nur 5,8 und 5,7 Prozent in der Zielgruppe. Hier ist definitiv noch Luft nach oben.

Auch Sat.1 hatte mit Startschwierigkeiten zu kämpfen. „Das große Backen“ mit Enie van de Meiklokjes startete unerwartet schwach in die neue Staffel mit nur 6,9 Prozent. Doch diese Woche sieht es besser aus: Mit 0,45 Millionen Zuschauern und 10,5 Prozent Marktanteil kann Sat.1 vorerst aufatmen.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob „TV total“ seinen Aufwärtstrend fortsetzen kann und ob die anderen Formate nachziehen.