ProSieben muss nach „TV Total – Aber mit Gast“ der Wahrheit ins Auge blicken

Für alle Fans von „TV total“ könnten die Wochen aktuell nicht besser starten. Seit geraumer Zeit zeigt ProSieben jeden Montagabend eine neue Ausgabe „TV Total – Aber mit Gast“. Dort empfängt Moderator Sebastian Pufpaff, wie der Name schon sagt, abwechselnd deutsche Promis aus Film und Fernsehen.

An diesem Montag (16. Dezember) ist kein Geringerer als Harald Glööckler im ProSieben-Studio zu Gast. Das Studiopublikum schien bestens unterhalten zu sein. Doch konnte man die Zuschauer vor den TV-Bildschirmen ebenfalls überzeugen? Ein Tag nach der Ausstrahlung gibt es die Antwort.

ProSieben erhält die Nachricht

Der Sendeplatz am Montagabend ist hart umkämpft. Die Sender überlegen sich daher zweimal, was sie zur Primetime zeigen. Zum Start dieser Woche hatten die Zuschauer beispielsweise die Wahl zwischen dem Staffelfinale von „Bauer sucht Frau“ bei RTL, einem ZDF-Fernsehfilm oder eben „TV total – Aber mit Gast“.

Letzteres Format konnte im Vergleich zur vorherigen Woche ein Plus in Sachen Quote verzeichnen, wie das Branchenmagazin DWDL berichtet. Rund 740.000 Zuschauer entschieden sich für die Sendung mit Sebastian Pufpaff. Mit 8,7 Prozent Marktanteil lag ProSieben sogar auf dem besten Wert seit Beginn der Staffel.

Wermutstropfen für ProSieben

Für den Tagessieg in der Primetime reichte es an diesem Montagabend jedoch wieder nicht. Anscheinend interessierten sich dann doch mehr Zuschauer für die letzte Folge von „Bauer sucht Frau“ auf RTL – 2,99 Millionen, um genau zu sein. Und auch die öffentlich-rechtlichen Sender hatten einen ordentlichen Vorsprung auf ProSieben und „TV total – Aber mit Gast“.

ProSieben zeigt die neuen Folgen von „TV Total – Aber mit Gast“ aktuell immer montags um 20.15 Uhr im TV-Programm. Im Anschluss gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei Joyn.