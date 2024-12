„TV Total“ mit Harald Glööckler: Dann wurde es pervers – „Was zur Hölle“

ProSieben hat den Mut gehabt, „TV Total“ jetzt doppelt die Woche auf Sendung zu bringen! Mit Sebastian Pufpaff als Moderator geht die Kultshow nun auch montags in die Vollen. Und was für ein Start: In den ersten Ausgaben tummelten sich Promis wie Dschungelcamp-Legende Thorsten „Kasalla“ Legat und Rapper Bushido im Studio.

Eine Woche später überraschten die Ehrlich Brothers das Publikum. Doch der eigentliche Kracher kam an diesem Montagabend (16. Dezember), als Modeikone Harald Glööckler die Bühne betrat. Der Abend begann mit einem entspannten Plausch, doch schnell nahmen die Dinge eine unerwartete Wendung…

„TV Total“: Dirty Talk zwischen Pufpaff und Glööckler

Ein Schokobrunnen stand bereit, und die kulinarische Experimentierfreude kannte keine Grenzen – ob Erdbeeren, Käsefrikadellen oder sogar Chips, nichts war vor den beiden sicher. Glööckler fragte schelmisch, ob man die Frikadelle in den Schokobrunnen tauchen solle. Pufpaff konterte mit einem Augenzwinkern: „Ich hab jetzt noch nicht eine Frikadelle in den Schokobrunnen gesteckt, hört sich schon fast sexuell an. Wie ist es bei dir?“

Harald Glööckler ließ sich nicht lange bitten: „Ich habe andere Sachen in den Schokobrunnen gesteckt“, erwiderte er mit einem verschmitzten Lächeln. Das Publikum brach in Gelächter aus. „Weißt du, Schokobananen zum Lutschen“, fügte er schelmisch hinzu. Doch im Netz ist der „Dirty Talk“ nicht jedermanns Sache.

„Was zur Hölle ist das?“, fragt ein User auf Instagram, während ein anderer ergänzt: „Kann diese surreale Person nicht ertragen.“ Ein weiterer Kommentar lautet: „PUFFI TOPP, GLÖCKLER FLOPP.“

Es gibt jedoch auch viele, die sich bestens unterhalten fühlen. „Ich finde Herrn Glööckler super sympathisch und vor allem echt, als Mensch“, schwärmt ein Zuschauer. Ein anderer lobt: „Top, tolles Interview!“