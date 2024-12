„TV total – Aber mit Gast“: Zuschauer zieht hartes Fazit – „Keine Sendung für mich“

ProSieben hat es gewagt: „TV total“ gibt es jetzt doppelt in der Woche! Mit Moderator Sebastian Pufpaff an der Spitze startet die Kultshow nun auch montags durch. In den ersten Ausgaben begrüßte er prominente Gäste wie Dschungelcamp-Legende Thorsten „Kasalla“ Legat und Rapper Bushido. Der jüngste Coup am Montagabend (9. Dezember): ein Überraschungsbesuch der Ehrlich Brothers.

Doch wie kommt das neue Konzept bei den Fans an? Laut „DWDL“ rutschte der Marktanteil in der begehrten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen von 10,1 Prozent beim Debüt auf solide 8,0 Prozent in der zweiten Woche ab. Ein Dämpfer für das neue Format. Auch auf Instagram kochen die Meinungen hoch.

„TV total – Aber mit Gast“: Wilde Spekulation sorgt für Aufsehen

Ein Nutzer zeigt sich enttäuscht: „Also wenn Gäste wie Thorsten Legat eingeladen werden, wohl keine Sendung für mich.“ Andere sehen es lockerer: „Ich finde es ohne Gast besser, aber solange es ZUSÄTZLICH ist, soll es mir recht sein.“ Und dann gibt es die, die Pufpaff in den Himmel loben: „Puffi ist einfach eine Legende für mich. Der macht das einfach weltklasse!“

Doch auch ein weiterer Aufreger sorgt für Gesprächsstoff im Netz: Das abrupte Ende der Show. „Komischer Schluss, oder? Es war plötzlich vorbei“, wundert sich ein Fan über die letzte Ausgabe. Ein anderer bestätigt: „Ah, dann war das nicht nur bei mir so. Ich dachte auch ‚Hä, was jetzt?’“

Doch ProSieben hat noch mehr in petto: Am 4. Januar 2025 geht es mit einem Paukenschlag weiter. Beim „TV total Promi Wrestling“ treten Promis in den Ring. Besonders brisant: Sebastian Pufpaff vs. „Evil“ Jared Hasselhoff. Der Clou? Jared fordert, dass „TV total“ bei einer Niederlage von Pufpaff endgültig abgesetzt wird.

Ein Fan spekuliert auf Instagram bereits: „Vielleicht wird das ja TV total ersetzen, nachdem er „absichtlich“ gegen Evil verliert und damit mit TV total aufhören muss, aber TV total AMG bleibt.“ Ob diese wilde Theorie zutrifft, zeigt sich beim großen Showdown am Samstagabend (4. Januar).