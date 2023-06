Sie gehört vielleicht nicht zu den intelligentesten, dafür aber mit Sicherheit zu den witzigsten Realityshows im deutschen Fernsehen: Die ProSieben-Sendung „Beauty & The Nerd“. Das Konzept ist schnell erklärt.

ProSieben drapiert eine Hand voll intelligente, aber sozial isolierte Damen und Herren mit einer Hand voll attraktiven, aber nicht zwingend intelligenten Gegenparts in einer Villa und lässt sie voneinander profitieren. Bedeutet: Die einen werden modisch aufgehübscht und darin gelehrt, wie sie am besten mit dem anderen Geschlecht anbandeln. Die anderen bekommen die Geheimnisse des Universums oder bekannter Computer-Spiele gelehrt.

ProSieben zeigt neue Staffel von „Beauty & The Nerd“

Dass dies durchaus zu komischen Szenen führen kann, dürfte nicht verwundern. Einen kleinen Vorgeschmack lieferte der Münchner Privatsender dazu schon via Instagram. Dort zeigt ein Nerd, augenscheinlich ein Experte für All und Universum, „Ex on the Beach“-Teilnehmerin Beverly sein Teleskop. Scheinbar ein absolutes Novum für die Blondine, die auch direkt gen Mond schaut und Fragen hat.

„Wenn jetzt Menschen am Mond wären, könnte man die mit dem Teleskop sehen?“, fragt sie gespannt. „Nein“, so die Antwort ihres Gegenübers. Doch es wurde noch schöner. „Wenn man auf dem Mond steht, merkt man dann, dass der leuchtet?“, fragt sie weiter. Mal davon abgesehen, dass der Mond lediglich von der Sonne angestrahlt wird und dementsprechend nicht selber leuchtet, war auch hier die Antwort „Nein“.

Bei den Fans jedenfalls kommen schon die ersten Sekunden extrem „gut“ an. „Sag mal Beverly, was war an dem Abend denn mit dir los? Sei schlau. Stell dich dumm oder was?“, lachte Influencerin Tascha Jasmin bei Instagram. Und eine Zuschauerin ergänzt: „Solche Sendungen zeigen perfekt, wie verdummt die Menschheit bereits ist.“ Und ein weiterer Follower der ProSieben-Instagramseite mutmaßt: „Das ist doch gespielt. So dumm kann kein Mensch sein.“

Die neue Staffel „Beauty & The Nerd“ startet am Donnerstag (29. Juni 2023) um 20.15 Uhr bei ProSieben oder in der Mediathek bei Joyn.