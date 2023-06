ProSieben verkündet TV-Überraschung: ER hat sich lange rar gemacht

Es sind die wichtigsten Tage des Jahres: Zumindest für die TV-Branche. Die „Screenforce Days“. Jedes Jahr kommen hier die Entscheiderinnen und Entscheider der jeweiligen Sender zusammen und verraten, was die Zuschauer in den kommenden Monaten erwartet. Da werden neue Projekte vorgestellt, neue Gesichter gezeigt und auch die ein oder andere Hiobsbotschaft übermittelt. Wir verraten dir, was ProSieben auf den „Screenforce Days 2023“ vorstellte.

Es ist ein volles Paket, das der Münchner Sender geschnürt hat. Und auch die ein oder andere Bombe ließ ProSieben platzen. Doch erst einmal zu den gewohnten Inhalten. So wird es auch in den kommenden Monaten Shows wie „TV Total“, „The Masked Singer“ oder „The Voice of Germany“ zu sehen geben.

ProSieben präsentiert seine Neuheiten

Doch ProSieben-Chef Daniel Rosemann stellte auch Neuheiten vor. So präsentieren Komikerin Carolin Kebekus und Bruder David im Herbst 2023 „Wir gegen die! Die Geschwistershow“, in der sich prominente Geschwisterpaare duellieren werden. Ebenfalls neu wird die Dating-Show „Der Heiratsmarkt“ sein. Hier sollen noch im Herbst Eltern ihre erwachsenen Kinder verkuppeln, die bislang vergeblich nach dem Partner fürs Leben suchten. Spannend wird sein, wie sich David Kebekus im TV präsentiert. War der Bruder von Carolin doch bislang vornehmlich hinter der Kamera aktiv. Sein letzter Auftritt bei ProSieben war 2013 beim „Duell um die Welt“.

ProSieben präsentiert die neue Show „Wir gegen die“. Foto: ProSieben//Marvin Ruppert

Und auch mit einer Abenteuershow will der Sender angreifen. Im kommenden Jahr zeigt ProSieben eine Sendung, die derzeit noch unter dem Arbeitstitel „Destination X“ geführt wird. Zehn Abenteurer gehen dabei in einem verdunkelten Bus auf einen Roadtrip. Ihre Aufgabe ist so leicht erklärt, wie kompliziert umzusetzen. Sie sollen an jedem Zielort herausfinden, wo sie gerade sind.

Ein alter Bekannter im ProSieben-Programm ist dabei Thilo Mischke. Er recherchiert auch in den kommenden Monaten wieder spannende Geschichten. Den Anfang macht dabei die Sendung „ProSieben THEMA: Genmedizin. Darf der Mensch Gott spielen?“ Geburtstag feiert hingegen das Magazin „Galileo“. Ab dem ersten Dezember 2023 präsentiert ProSieben daher zu Ehren des Wissensmagazins 25 Stunden „Galileo“. Mit am Start sind dann natürlich die Moderatoren Aiman Abdallah, Stefan Gödde und Funda Vanroy.