ProSieben setzt deutliches Zeichen – vor Dschungelcamp-Start kann es jeder sehen

Neben der Unterhaltung des Publikums dreht es sich bei den Sendern hierzulande vor allem um eins: die Einschaltquoten. Tag für Tag schicken die Sender die verschiedensten Formate an den Start, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Vor allem bei den Privaten ist es meist ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Ab Freitagabend (24. Januar) dürfte das Ganze aber etwas anders aussehen. Mit dem Start der neuen Staffel vom Dschungelcamp beginnen nämlich auch die Quoten-Festspiele bei RTL. Das weiß natürlich auch die Konkurrenz. ProSieben fährt aufgrund dessen einen eindeutigen Fahrplan, wie ein Blick in das Programm der nächsten Wochen zeigt.

ProSieben blickt auf Dschungelcamp-Start

Das Dschungelcamp gilt seit Jahren als absoluter Quotengarant bei RTL. Das wird sich wohl auch 2025 nicht ändern. Eher im Gegenteil: Dadurch, dass die Sendung statt um 22.15 Uhr nun in der Primetime gezeigt wird, dürften sogar noch mehr Menschen live dabei sein und die Quote in die Höhe treiben.

Während sich die Fans über diese Änderung freuen dürften, schlottert der Konkurrenz wohl die Knie. Schließlich dürfte der Kampf um die TV-Zuschauer sich in den nächsten Tagen noch schwieriger gestalten als sonst schon. ProSieben überarbeitet nun sogar das Primetime-Programm und sendet damit ein deutliches Zeichen.

ProSieben fährt während Dschungelcamp einen Gang runter

Am Wochenende bei „Schlag den Star“ mitfiebern oder eine neue Folge von Joko und Klaas sehen? Das wird es in den nächsten Tagen bei ProSieben nicht geben. Zumindest solange nicht, wie bei RTL das Dschungelcamp läuft. Wie „Quotenmeter“ berichtet, setzt der Privatsender nämlich in der gesamten ersten Woche des Dschungelcamps überwiegend auf Filme.

Montags und mittwochs hält man jedoch an Sebastian Pufpaff und „TV Total“ fest. Trotzdem ist das ein deutliches Zeichen dafür, dass ProSieben im Rennen um die Quote wohl eher eine passive Rolle einzunehmen scheint. Es bleibt abzuwarten, wie sich das wohl in den Zahlen auswirken wird.