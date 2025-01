„Das Duell um die Welt“: ProSieben muss Dreharbeiten unterbrechen – „Zu unprofessionell“

Am Samstagabend (18. Januar) flimmert die erste Folge der neuen Staffel „Das Duell um die Welt“ über die Bildschirme. Und auch für das Jahr 2025 haben sich Joko und Klaas für ihre Show wieder etwas einfallen lassen – die Dreharbeiten müssen bei einer Aufgabe jedoch kurzzeitig unterbrochen werden!

In Folge eins im Jahr 2025 bei „Das Duell um die Welt“ darf Felix Kroos nach Lettland. Dort wartet eine ganz besondere Aufgabe auf den Bruder von Toni Kroos: Er soll in einen Ganzkörper-Anzug schlüpfen, der sowohl an den Beinen als auch den Armen mit Inlineskate-ähnlichen Rollen ausgestattet ist!

„Das Duell um die Welt“: Geschwindigkeit bis 90 km/h möglich

Hilfe bekommt er dabei von dem Erfinder des Anzuges – einem 54-jährigen Franzosen, dem „Rollerman“. Mit ihm geht es ab auf eine Bobbahn. Hier werden normalerweise Weltmeisterschaften ausgetragen. Nur waren die Dreharbeiten zu einem Zeitpunkt, wo kein Schnee lag. Jetzt soll der Ex-Profi-Fußballer die Bobbahn mit dem Ganzkörper-Rolleranzug befahren. Zeit zum Üben bekommt er nicht viel.

Und dass das kein leichtes Unterfangen wird, ist Felix Kroos sofort klar. Immerhin kann er mit dem Anzug auf Rollen eine Geschwindelt von bis zu 90 km/h erreichen! An seine Seite bekommt er zusätzlich einen Stuntman gestellt.

„Das Duell um die Welt“: Felix stellt sich der Aufgabe

Felix behält die Nerven, hört auf die Erklärungen seiner Mentoren – und wagt das Abenteuer tatsächlich! Nur vier Stunden bekommt er für die Aufgabe Zeit. Als „sehr schmerzhaft“ beschreibt der 33-Jährige das Unterfangen. Doch weil ihm keine Zeit bleibt, muss alles ganz schnell gehen.

Nach wenigen Übungsversuchen muss die wilde Fahrt durch die Bobbahn schließlich sitzen. „Ich war schweißgebadet – nicht nur vor Angst, sondern auch vor körperlicher Anstrengung“, erklärt der ehemalige Werder-Bremen-Spieler.

„Das Duell um die Welt“: Plötzlich muss ProSieben abbrechen

Als Felix voll in seinem Element ist, müssen die Dreharbeiten jedoch unterbrochen werden! „Da kamen auf einmal zwei Hausmeister, was auch immer, der Bobbahn, und da hieß es: Ihr müsst jetzt hier weg“, berichtet er. Der Grund liegt am Preis, wie Joko schließlich offenbart – wohl aber eher scherzhaft gemeint. „Weißt du wie teuer das ist, sowas zu mieten?“, betont der Entertainer.

Nichtsdestotrotz hat Joko tatsächlich den nächsten Slot für das Rollanzug-Experiment erst wieder für die Nacht gebucht – deswegen muss ProSieben die Dreharbeiten unterbrechen. Nervig für Felix, trotzdem kommt er später noch einmal zurück. Im Gegensatz zum „Rollerman“. „Das ist mir alles zu unprofessionell“, lautet seine Begründung. Doch Felix schafft es auch ohne ihn – und holt den Punkt für Team Joko.