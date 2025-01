ProSieben: Joko und Klaas sorgen für Gewissheit: „Es wird krass“

Am Samstagabend (18. Januar 2015) erwartet die TV-Zuschauer bei ProSieben wieder mal geballte Action und Unterhaltung! So steht eine weitere Folge der Spielshow „Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas“ in den Startlöchern.

Dabei werden sich wie gewohnt Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) in unterschiedlichen Ländern bei vielseitigen Challenges duellieren. Doch von welchen Prominenten erhalten die beiden in dieser Folge tatkräftige Unterstützung? Und was kommt auf alle zu? Auf Instagram geben Joko und Klaas schon einmal einen kleinen Vorgeschmack.

Schon beim Blick auf die Kandidatenliste wird klar: Die Unterschiede könnten nicht größer sein, vor allem in Bezug auf die unterschiedlichen Hintergründe der Teilnehmer. So können die Actionfans Ex-Fußballer Felix Kroos (33) bestaunen. Der frühere Werder Bremen-Profi wird für Team Klaas in Lettland zu einem echten Adrenalin-Junkie! Sein Auftrag: Mit einem Anzug mit Rollen eine Bobbahn bei atemberaubenden 90 km/h hinunterrasen.

Auch interessant: +++ „TV total – Aber mit Gast“: Pufpaff plump – „Hast du dich hochgeschlafen?“ +++

Für Team Joko geht Wilson Gonzalez Ochsenknecht (34) in Polen auf Tauchgang – und das mit einem ganz besonderen Nervenkitzel. In zwölf Metern Tiefe muss er sich aus einer Zwangsjacke befreien! Ein spektakulärer Stunt, der ihm viel abverlangen wird.

Der Dritte im Bunde ist Moderator Christoph „Icke“ Dommisch (38). Er geht für Team Klaas an den Start und ihn erwartet in Tokio der blanke Wahnsinn: Eine Nacht voller Blutegel und Backpfeifen. Das klingt nach Schmerz, Panik und einer richtig harten Challenge.

Wer macht das Rennen? Joko oder Klaas?

Teilnehmerin Nummer vier ist Katrin Bauerfeind (42), die zu Team Joko gehört. Mit dem Mountainbike muss sie sich durch das Tunnelsystem einer verlassenen Bleimine in Slowenien navigieren und den Ausweg finden. Ein Abenteuer, das sowohl Fahrtechnik als auch ihren Orientierungssinn auf die Probe stellt.

Während die Promis in fernen Ländern um ihre Punkte kämpfen, geht es für Joko und Klaas im Studio um alles. Wird Klaas seinen Titel als Weltmeister verteidigen können? Oder gelingt es Joko, das Spiel zu drehen? Geleitet wird die Actionshow von keiner Geringeren als Moderatorin Jeannine Michaelsen (43).

Eins steht definitiv fest: Die TV-Zuschauer erwartet am Samstagabend (18. Januar) zur Primetime auf ProSieben ein vielseitiges und fesselndes Spektakel. Good to know: Die neue Folge ist auch auf der Streaming-Plattform Joyn verfügbar.