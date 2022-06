ProSieben: Massive Programmänderung – ganzer Abend betroffen

Da werden sich die ProSieben-Zuschauer aber umschauen. Der Sender plant nicht weniger als die Komplettumstellung seines Sonntagabends. Traten hier sonst immer Hollywood-Blockbuster gegen „Tatort“ und Co. an, will ProSieben nun mit Eigenproduktionen in den Quotenkampf gegen ARD, RTL und Co. ziehen.

Das verriet ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann nun bei den Screenforce Days. „Der Sonntagabend wird der fünfte Abend der Woche sein, an dem wir nahezu ausschließlich Eigenproduktionen zeigen“, so der Medienmanager.

ProSieben Senderchef Rosemann: „Wir gehen den Weg weiter, den wir vor vier Jahren erfolgreich eingeschlagen haben“

Der Sender wolle damit den schon begonnenen Weg, immer mehr auf eigene Produktionen zu setzen, weitergehen. „Wir gehen den Weg weiter, den wir vor vier Jahren erfolgreich eingeschlagen haben: Mehr ProSieben von ProSieben auf ProSieben. Kein anderer Sender hat in diesen Jahren mehr neue Programme zu großen Lieblingsmarken für die Zuschauerinnen und Zuschauer gemacht“, so Daniel Rosemann laut dpa.

Das ist ProSieben:

ProSieben (oder Pro7) ist ein Privatsender aus Deutschland

Der Sendestart war am 1. Januar 1989

Der Sitz des Senders ist in Unterföhring nahe München

Und auch einige neue Shows konnte der ProSieben-Chef schon präsentieren. In „Mission: Job Unknown“ müssen beispielsweise Sven Hannawald und Mario Barth in neue Berufe schnuppern.

ProSieben präsentiert neue Promi-Formate

Mit „World Most Dangerous Roads“ wird ProSieben zudem ein neues Format präsentieren. Hier müssen jeweils zwei Promis mit dem Auto die gefährlichsten Routen unterschiedlicher Länder erkunden.

Ob das Konzept aufgeht? Wir werden sehen. Zuletzt feierte mit Eigenproduktionen wie „The Masked Singer“ oder Joko Winterscheidts „Wer stiehlt mir die Show“ riesige Quotenerfolge.

