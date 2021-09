ProSieben geht drastischen Schritt – Zuschauer müssen sich ab sofort darauf einstellen

ProSieben-Zuschauer aufgepasst: Offenbar hat der Fernsehsender festgestellt, dass er sich mit einem neuen Format wohl etwas verschätzt hat. Die Sendung „How Fake Is Your Love“ ist zwar erst am vergangenen Dienstag auf ProSieben gestartet, soll nun aber gleich wieder aus der Primetime verbannt werden.

Was steckt hinter dieser Maßnahme?

ProSieben verbannt neues Format aus der Primetime – DAS ist der Grund

Wochenlang wurde das Format „How Fake Is Your Love“ ganz groß auf ProSieben angekündigt: Insgesamt acht Paare zogen für die Dreharbeiten gemeinsam in eine Finca auf Mallorca. Hier sollten sie beweisen, dass sie das „Perfect Couple“ sind und ihre Liebe wirklich echt ist. Für das Paar mit der „authentischsten Beziehung“ soll es am Ende einen fetten Geldpreis geben. Sogar echte ProSieben-Ikonen sind mit am Start: Die neue Realityshow wird von Annemarie Carpendale moderiert, ihr Ehemann Wayne ist als Kommentator mit dabei.

„How Fake Is Your Love“ startete am Dienstag erstmals auf ProSieben. Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Wie „dwdl“ berichtet, startete das Format am Dienstag allerdings mit ziemlich schlechten Einschaltquoten.

----------------------------------------

Das ist „How Fake Is Your Love?“:

„How Fake Is Your Love?“ ist eine Realityshow von ProSieben

Moderiert wird die Sendung von Wayne und Annemarie Carpendale

In der Show wohnen acht Paare in einer Finca auf Mallorca zusammen

Unter den Paaren befinden sich jedoch auch sogenannte „Fake-Couples“

Die echten Paare müssen die Fakes enttarnen – für jede richtige Enthüllung wird das Preisgeld der Show um 10.000 Euro aufgestockt

----------------------------------------

Eigentlich sollte „How Fake Is Your Love” fort an jeden Dienstag um 20.15 Uhr auf ProSieben laufen. Doch der Fernsehsender glaubt scheinbar nicht mehr daran, dass die Sendung nach dem verpatzten Start in den nächsten Wochen noch punkten kann. Bereits am kommenden Dienstag wird „How Fake Is Your Love“ deshalb knallhart aus der Primetime verbannt.

Wer die Sendung trotzdem weiterverfolgen möchte, muss stattdessen zu einer anderen Uhrzeit einschalten.

ProSieben-Sendung „How Fake Is Your Love” auf DIESE Uhrzeit verschoben

ProSieben hat schnell reagiert und das TV-Programm kurzerhand umgeworfen. Anstelle der Realityshow dürfen sich die Zuschauer am nächsten Dienstag auf den US-amerikanischen Actionfilm „Justice League“ freuen.

----------------------------------------

Mehr TV-News:

Thomas Gottschalk: Missgeschick in RTL-Show – „Völlig besoffen schmeißt der seinen Ring weg“

„How Fake Is Your Love?“ (ProSieben): Haben SIE sich schon beim Einzug verraten? Diese Aussage macht stutzig

Triell: Nicht neutral genug? ProSieben und Sat.1 geraten wegen Moderatorin unter Druck

----------------------------------------

Danach gibt es neue Ausgaben von „Late Night Berlin“ mit Klaas Heufer-Umlauf und erst im Anschluss daran zeigt ProSieben „How Fake Is Your Love“. Fans der neuen Sendung müssen sich also bis 23.55 Uhr gedulden. (mkx)

Am Montagabend gingen auch Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel mit ihrem neuen Live-Magazin on air. Welche Aktion dabei jedoch für Empörung unter den Zuschauern sorgte, liest du hier.