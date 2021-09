Haben sich Carolin und Kim etwa schon in den ersten Minuten von „How Fake Is Your Love?“ verplappert?

„How Fake Is Your Love?“ (ProSieben): Haben SIE sich schon beim Einzug verraten? Diese Aussage macht stutzig

Hui! Diese Sendung wird für Diskussionsstoff sorgen. ProSieben schickt am Dienstagabend seine neue Realityshow „How Fake Is Your Love?“ ins Rennen.

Darin treffen acht Paare in einer Finca auf Mallorca zusammen. Die Spielregeln von „How Fake Is Your Love?“ besagen, dass jedoch nicht jede dieser Beziehungen echt ist. Nun gilt es, die vermeintlichen Turteltauben zu entlarven.

„How Fake Is Your Love?“-Kandidaten werden intim: „Unser erstes Mal ging vier Stunden“

Und ein Paar hat sich bereits ziemlich verdächtig gemacht. Spielen Carolin und Kim den Bewohnern bei „How Fake Is Your Love?“ etwa nur etwas vor?

Moderiert wird die ProSieben-Show von Annemarie Carpendale. Foto: ProSieben / Julian Essink

Zunächst wirken die beiden so, als wären sie bis über beide Ohren verliebt. Im Pärchen-Interview schwärmen die beiden regelrecht von ihrem Sexleben („Unser erstes Mal ging vier Stunden“) und berichten von einem romantischen ersten Kuss in Caros Wohnung: „Es war alles voller Kerzen.“

Als sie erklären sollen, wieso gerade sie das perfekte „Power Couple“ sind, kommen Kim sogar die Tränen. Echte Emotionen oder alles nur gespielt?

Das ist „How Fake Is Your Love?“:

„How Fake Is Your Love?“ ist eine Realityshow von ProSieben

Moderiert wird die Sendung von Wayne und Annemarie Carpendale

In der Show wohnen acht Paare in einer Finca auf Mallorca zusammen

Unter den Paaren befinden sich jedoch auch sogenannte „Fake-Couples“

Die echten Paare müssen die Fakes enttarnen – für jede richtige Enthüllung wird das Preisgeld der Show um 10.000 Euro aufgestockt

„How Fake Is Your Love?“: Kim wird unsicher – Carolin versucht es zu überspielen

Als Kim und Carolin in der Finca die anderen Paare kennenlernen, wird es ziemlich unangenehm für die 26-Jährige. Im Gespräch mit Kandidatin Mina will Kim von ihrer Kennlerngeschichte erzählen, doch wie lange waren sie und Carolin nochmal zusammen?

Diese Paare müssen beweisen, dass ihre Liebe wirklich echt ist – auch wenn es nur geschauspielert ist. Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

„Es ist schon so ein bisschen her, so zwei Jahre. Wir hatten Zweijähriges, nee warte – Dreijähriges. Jetzt muss ich kurz überlegen“, grübelt Kim laut. Ups! Wie peinlich.

Schnell ruft sie Carolin zur Hilfe: „Schatz! Wie lange sind wir jetzt zusammen? Zwei oder drei Jahre?“ Au weia, wirklich überzeugend klingt das natürlich nicht. Die 25-Jährige spielt den Fauxpas ihrer angeblichen Freundin schnell herunter: „Darf ich vorstellen? Meine Freundin, wenn sie etwas getrunken hat.“

Ob ihr das die Zuschauer und anderen Kandidaten abnehmen werden? Wir dürfen gespannt sein, welches Paar sich als Erstes zu erkennen geben muss.

„How Fake Is Your Love?“ läuft dienstags um 20.15 Uhr bei ProSieben oder online bei Joyn.de.