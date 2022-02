ProSieben-Kultstar nicht wiederzuerkennen – Fans können es kaum glauben: „Ganz anderer Mensch“

Huch! Wer ist das denn? Dieses Gesicht sollte eigentlich jedem treuen ProSieben-Zuschauer bekannt vorkommen. Doch neue Aufnahmen der Kultmoderatorin lassen ihre Follower vor Schreck zusammenzucken.

Die ProSieben-Bekanntheit ist nämlich kaum wiederzuerkennen. Doch keine Sorge, die optische Veränderung ist nicht von langer Dauer.

ProSieben-Zuschauer schockiert: „Macht mir Angst“

Die Rede ist von Sonya Kraus. Die 48-Jährige hat zehn Jahre lang die beliebte Clipshow „talk talk talk“ moderiert. Außerdem stand sie für diverse andere ProSieben-Formate wie „Die Alm“, dem „TV Total Turmspringen“ und „Do It Yourself – S.O.S.“ vor der Kamera. Man könnte also meinen, nahezu jeder Zuschauer, der in den frühen 2000er-Jahren beim Münchner Sender eingeschaltet hat, hat das Gesicht von Sonya Kraus schon einmal gesehen.

Die Frage ist nur: Würden sie die Kultblondine heute noch wiedererkennen? Denn selbst ihre Fans scheinen sich verwundert die Augen zu reiben, als sie den neusten Schnappschuss der Moderatorin entdecken. „Ganz anderer Mensch“, kommentiert einer von ihnen erstaunt. Eine andere Followerin gibt sogar zu: „Irgendwie macht mir das Foto Angst.“

ProSieben-Moderatorin Sonya Kraus überrascht mit einem komplett neuen Look. Foto: IMAGO / DeFodi

ProSieben-Star Sonya Kraus erkennt sich selbst nicht mehr: „Wer ist die Frau?“

Sonya Kraus zeigt sich darauf mit einer frechen Bob-Frisur und helle Kontaktlinsen. Die lange, blonde Mähne für die, die Moderatorin früher so angehimmelt wurde, ist plötzlich verschwunden. Doch glücklicherweise handelt es sich hierbei nicht etwa um eine Typveränderung, sondern lediglich ein Kostüm für ihre neue Schauspielrolle.

Als Schuldirektorin „Susanne Meyer-Stäblein“ ist Sonya seit November 2020 in der Webserie „Das Internat“ zu sehen. Alle drei Staffeln der Serie findest du kostenlos in der Joyn-Mediathek.

Für die neuen Folgen hat ihr Serien-Ich Frau Meyer-Stäblein nun einen ganz neuen Look bekommen. „Wer ist die Frau? Kenn ich nicht! Verrückt, was so ein paar Zotteln ausmachen“, kommentiert Sonya Kraus ihren Instagram-Post.

Auch bei ihren Followern lösen die kurzen Haare gemischte Gefühle aus. Während die einen die Veränderung begrüßen, wünschen sich andere Sonyas alten Look so schnell wie möglich zurück. Ob es sich bei ihrer neuen Frisur um eine Perücke handelt, lässt Sonya Kraus jedoch offen.