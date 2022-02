GNTM bald mit Männer-Models? ProSieben-Chef findet eindeutige Worte

Anfang des Jahres kündigte Heidi Klum stolz an: „Alle reden davon, dass sie mehr Diversity möchten. Aber ich, ich bring's an den Start!“ Wie divers der neue GNTM-Cast wirklich ist, bekamen die Zuschauer am Donnerstagabend (3. Februar) bei ProSieben zu sehen.

Weder die Kleidergröße noch das Alter der Kandidatinnen sollten 2022 bei GNTM eine Rolle spielen. Doch nachdem nun auch ältere Damen und Curvy-Models dabei sein durften, fragten sich die Fans: Stoßen bald auch männliche Teilnehmer dazu?

Keine Männer bei GNTM erlaubt – im Ausland wurden sie jedoch zu Gewinnern

In anderen Ländern wie Griechenland oder den USA ist das längst keine Neuheit mehr. Bei den GNTM-Ablegern im Ausland dürfen sich auch Männer bewerben. Und so mancher wurde schließlich sogar zum Gewinner gekürt – darunter Hercules Tsuzinov im September 2020, Nyle DiMarco im August 2015 und Keith Carlos im August 2014. In Deutschland fehlt von männlichen GNTM-Kandidaten bisher jede Spur.

Im Jahr 2021 gewann mit Alex Mariah Peter zum ersten Mal eine Transfrau die ProSieben-Castingshow. Wäre es nun nicht an der Zeit, die Bewerbungen für alle Geschlechter zu öffnen? Senderchef Daniel Rosemann bezieht Stellung.

Das ist GNTM:

„Germany's next Topmodel“ (GNTM) ist eine Castingshow im Reality-TV-Format

Seit 2006 wird die Sendung bei ProSieben ausgestrahlt

Heidi Klum moderiert die Show und ist Chefin der GNTM-Jury

Das Konzept der Sendung basiert auf dem amerikanischen Vorgänger „America's Next Top Model“

Ziel der Castingshow ist es, Deutschlands „nächstes Topmodel“ zu finden: Die Kandidatinnen erwarten unterschiedliche Challenges, in denen sie ihr Können unter Beweis stellen müssen

Senderchef denkt schon lange über Männer-Models nach: „So lange, wie es GNTM gibt“

Gegenüber „Promiflash“ bestätigt Rosemann: „Ungefähr so lange, wie es GNTM gibt, sprechen wir schon über eine männliche Variante – oder ob Männer zu den Frauen stoßen.“ Das dürfte Fans der Sendung überraschen, schließlich ging sie bereits 2006 an den Start.

Doch man wolle bei ProSieben nicht unbedacht handeln. „Wir versuchen da am Model-Business dranzubleiben – und dort sind männliche und weibliche Models mit unterschiedlichen Aufgaben und Profilen beschäftigt. Wir möchten den Traum, Modeling zu betreiben – so wie die Menschen ihn von GNTM kennen – auch nicht verändern, nur damit er passend ist für einen anderen Markt, den unsere Fans dann nicht mehr so richtig nachvollziehen können“, erklärt der Senderchef.

Es scheint also nicht der Plan zu sein, dass bald Männer auch bei GNTM mitlaufen werden. Schon eher wahrscheinlich ist da ein eigener GNTM-Ableger für Männer-Models.