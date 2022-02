GNTM: Heidi Klum begrüßt Ü60-Kandidatinnen – doch DAS lässt sie ihnen nicht durchgehen

Am Donnerstagabend (3. Februar) ist es endlich wieder so weit. „Germany's next Topmodel“ (GNTM) startet in die 17. Staffel – und die soll es ziemlich in sich haben.

Im Jahr 2022 will GNTM-Chefin Heidi Klum alles anders machen. Dieses Mal dürfen nicht nur Plus-Size-Models mitmachen, sondern auch Frauen, die in den Augen der meisten Menschen schon ein zu hohes Alter erreicht haben, um jetzt noch eine Modelkarriere zu starten.

Heidi Klum öffnet bei GNTM Türen für Frauen aller Altersgruppen

Heidi Klum sieht das anders: Ob es daran liegt, dass der GNTM-Star selbst schon 48 Jahre alt ist oder ob das Supermodel wirklich an eine bunt gemischte Zukunft der Modebranche glaubt, ist unklar. So oder so ermöglicht Heidi mit dieser Lockerung der Teilnahmebedingungen einer breiten Masse die Chance auf den Durchbruch als Topmodel.

Heidi Klum hat direkt einen wichtigen Rat für die älteren GNTM-Kandidatinnen parat. Foto: IMAGO / ZUMA Press

Doch gerade die älteren Kandidatinnen müssen sich warm anziehen, wenn sie sich wirklich mit 16-jährigen Mädels messen wollen. Das wird bereits beim ersten Zusammentreffen von Heidi Klum und ihren Ü60-Models klar, wie eine Mini-Vorschau auf die erste Folge bei Instagram zeigt.

Das ist GNTM:

„Germany's next Topmodel“ (GNTM) ist eine Castingshow im Reality-TV-Format

Seit 2006 wird die Sendung bei ProSieben ausgestrahlt

Heidi Klum moderiert die Show und ist Chefin der GNTM-Jury

Das Konzept der Sendung basiert auf dem amerikanischen Vorgänger „America's Next Top Model“

Ziel der Castingshow ist es, Deutschlands „nächstes Topmodel“ zu finden: Die Kandidatinnen erwarten unterschiedliche Challenges, in denen sie ihr Können unter Beweis stellen müssen

Heidi Klum ermahnt GNTM-Kandidatinnen: Instagram ist ein Muss!

Dass die Fashion-Industrie einen nicht mit Samthandschuhen anfasst, dürfte jedem bekannt sein. Doch im Jahr 2022 kommt es längst nicht mehr nur darauf an, dass man eine gute Körperhaltung auf dem Catwalk und starke Posen beim Fotoshooting hat. Was heute zählt, ist vor allem eine große Reichweite in den sozialen Netzwerken.

Das Problem: Die 68-jährige Barbara und die 66-jährige Lieselotte besitzen nicht einmal ein Instagram-Profil. Als Heidi Klum davon erfährt, schrillen bei ihr alle Alarmglocken.

„Aber das machen wir jetzt, oder?“, ermahnt sie ihre Kandidatinnen. Lieselotte versichert ihr: „Für dich machen wir das, Heidi.“

Na, das klingt ja schon mal vielversprechend. Die GNTM-Fans sind schon ganz gespannt und fragen sich nun: Wie lange werden die älteren Damen wohl in der Castingshow durchhalten?

„Germany's next Topmodel“ läuft ab dem 3. Februar immer donnerstags um 20.15 Uhr bei ProSieben und online in der Joyn-Mediathek.