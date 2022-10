ProSieben: Irrer Fall bei „Jenke Crime“! Ausgerechnet DAS wird für Zuschauer zum Problem – „Sehr schlecht“

Prosieben zeigt am Dienstagabend (4. Oktober) „Jenke.Crime.“ und tischt damit harte Kost auf. Im Mittelpunkt der Recherchen: Der ehemalige V-Mann Mario Forster.

Es ist ein unglaublicher Fall, bei dem die Bandidos, Drogen, ein bezahlter Spitzel und ein LKA-Skandal eine Rolle spielen. Während Jenke von Wilmsdorff die Geschichte vom Anfang an aufrollt, können sich einige Prosieben-Zuschauer allerdings nur schwer konzentrieren.

Prosieben: „Jenke.Crime“ zeigt Fall von Mario Forster

Es ist ein verlockendes Angebot, das Mario Forster vom bayrischen Landeskriminalamt bekommt. Nach drei Jahren Haftstrafe wird er zum V-Mann und beginnt sein neues Doppelleben. Sein Ziel ist eine Mitgliedschaft bei den Bandidos.

Das ist Jenke von Wilmsdorff:

Jenke von Wilmsdorff wurde am 16. Oktober 1965 in Bonn geboren

Nach dem Abitur absolvierte er eine Schauspielausbildung in Düsseldorf

In den 90er-Jahren war er in diversen TV-Serien zu sehen – darunter „Lindenstraße“ und „Tatort“

Größere Bekanntheit erlangte er in den frühen 2000ern als Reporter für „Extra – Das RTL-Magazin“

Von 2013 bis 2020 bekam er eine eigene RTL-Doku-Reihe mit dem Titel „Das Jenke-Experiment“ – darin unternahm er außergewöhnliche Selbstversuche

Im Jahr 2020 wechselte Jenke von Wilmsdorff vom Sender RTL zu ProSieben

Seit dem Jahr 2015 ist er mit seiner langjährigen Freundin Mia Bergmann verheiratet

Jenke von Wilmsdorff hat einen Sohn

Mario Forster schafft es, sich bis zum Präsidenten der Rocker-Bande hochzuarbeiten und wird dessen persönlicher Chauffeur. Während er hier mit Drogen, Verbrechen und Prostitution in Verbindung kommt, ist es in geheimer Mission für das LKA unterwegs. Die Fassade des professionellen Doppellebens bröckelt allerdings, als sich Forster an kriminellen Machenschaften beteiligt und beim Drogenschmuggel hilft. Besonders brisant: Unterstützt wird er dabei auch finanziell weiterhin vom LKA.

Prosieben zeigt bei „Jenke. Crime.“ den Fall von Mario Forster. Foto: Prosieben/ Marco Klahold

Prosieben-Zuschauer äußern Kritik an „Jenke.Crime.“

Als es dann plötzlich brenzlig wird und er droht aufzufliegen, hofft Mario Forster auf die Unterstützung seiner Arbeitgeber. Er soll für seine Straftaten erneut in den Knast. Also lässt Forster seine Tarnung auffliegen, gibt seine Identität als V-Mann preis und steht vor einem großen Problem, denn seine Akte wird zunächst unter Verschluss gehalten. Es beginnt ein Kampf um die Wahrheit, bei dem am Ende LKA-Mitarbeiter selbst vor Gericht müssen.

Ein spannender Fall, der auch die Prosieben-Zuschauer nicht loslässt. Blöd nur, dass einige ausgerechnet bei den Erzählungen von Mario Forster Schwierigkeiten haben zuzuhören. Auf Facebook äußern sie sich dazu.

„Wäre vielleicht gut, wenn man was verstehen würde von dem V-Mann. Ewig Dialekt und Musik im Hintergrund zu laut.“

„Ich verstehe kein Wort vom V-Mann. Er macht sich aber lustig über den Bandidos-Typen, dass er ihn nicht versteht.“

„Ich bräuchte mal einen Untertitel, ich verstehe den Mario .M sehr schlecht.“

„Schade, dass der Hauptakteur so gut wie nicht zu verstehen ist.“

Vielleicht hilft es die Sendung noch einmal in der Wiederholung zu sehen. Die gibt’s nach der Ausstrahlung in der Prosieben-Mediathek bei Joyn.