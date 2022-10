Ann-Kathrin Götze schüttet Fans ihr Herz aus: „Ich habe mich noch nie so schwach gefühlt“

Nach außen scheint das Leben von Ann-Kathrin Götze perfekt: Einen erfolgreichen Fußballstar als Ehemann, teure Designer-Kleidung im Schrank und einen Job, für den sie die ganze Welt bereisen kann.

Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt. Im Netz offenbart Ann-Kathrin Götze nun die traurige Wahrheit hinter ihren vermeintlich makellosen Instagram-Fotos.

Als Model reist die Ehefrau von Mario Götze in die aufregendsten Metropolen der Welt: Mailand, Paris, London oder New York City. Dort stolziert die 32-Jährige in teuren Luxus-Klamotten durch die Straßen und lässt sich von einer Schar Fotografen ablichten.

Für manche Menschen klingt dieser Job vielleicht wie ein ständiger Urlaub, doch in ihrer Instagram-Story offenbart die Spielerfrau nun, wie hart es für sie aktuell wirklich ist.

Ann-Kathrin Götze enthüllt die Wahrheit hinter den glamourösen Fotos. Foto: IMAGO / ActionPictures

Während auf ihrem Profil perfekt ausgeleuchtete Fotos und Videoclips in teuren Designer-Outfits erscheinen, schüttet sie den Fans in ihrer Story ihr Herz aus.

Zu einem Foto, das sie mit leerem Blick hockend auf einem Bürgersteig zeigt, gesteht die Blondine: „Ich weiß, dass ich hauptsächlich fröhliche und modische Inhalte poste, ABER heute sah ich 95 Prozent des Tages so aus.“

Das solltest du über Ann-Kathrin Götze wissen:

Ann-Kathrin Brömmel wurde am 6. Dezember 1989 in Emmerich geboren

Im Jahr 2012 schaffte Ann-Kathrin es bei „Germany’s next Topmodel“ unter die Top 50

Im selben Jahr lernte sie auch ihren jetzigen Ehemann Mario Götze kennen

2018 heiratete das Paar standesamtlich, im Jahr darauf folgte die Trauung auf Mallorca

Im Juni 2020 brachte Ann-Kathrin ihren Sohn Rome zur Welt

Ann-Kathrin Götze leidet unter Lebensmittelvergiftung – doch lässt sich nix anmerken

Die Aufnahme ist während eines Paris-Aufenthalts des Models entstanden. Eigentlich ist Ann-Kathrin für die Modenschau der italienischen Luxus-Marke „miu miu“ in Frankreichs Hauptstadt gereist. Während eines Mini-Shootings auf den Straßen von Paris geht die Naturschönheit plötzlich in die Hocke und krümmt sich zusammen.

„Ich hatte eine Lebensmittelvergiftung und ich war buchstäblich unten. Ich habe mich noch nie zuvor so schwach gefühlt und musste mich alle zwei bis fünf Minuten hinsetzen“, verrät die Ehefrau von Mario Götze.

Doch sich den Schmerz nicht anmerken zu lassen und trotzdem jederzeit gut auszusehen, ist nun mal Ann-Kathrins Job – und so zieht die 32-Jährige knallhart durch. Ihre Follower hätten vermutlich niemals etwas bemerkt, wenn sie ihre Erkrankung nicht selbst öffentlich gemacht hätte.

„Gesundheit ist Reichtum, meine Lieben. Wir neigen dazu, das leicht zu vergessen“, ermahnt Ann-Kathrin Götze ihre Fans.

