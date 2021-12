ProSieben: Schock-Szenen bei „Duell um die Welt“ – „Warum tust du das?!“

Bereits der Auftakt der neuen TV-Show "The Masked Singer" bescherte ProSieben hervorragende Einschaltquoten. Wir erklären worum es bei der Sendung geht.

Das ist der TV-Hit "The Masked Singer"

„Ich kann dir die Aufgabe fast nicht geben. Weil sie lebensmüde ist.“ Mit diesen Worten warnt Klaas Heufer-Umlauf in der Prosieben-Sendung „Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas“ Tänzerin und Ex-GNTM-Choreografin Nikeata Thompson vor ihrer Aufgabe.

Die 41-Jährige soll für die Prosieben-Sendung in Mexiko tatsächlich einen Fallschirmsprung machen. Das Brisante dabei ist jedoch: Dieser wird brennen!

Eine waghalsige und lebensgefährliche Aktion. Findet auch Joko, der seinen Kontrahenten Klaas für lebensmüde hält. Ist das wirklich machbar?

Prosieben: "Das Duell um die Welt" sorgt für Schock-Moment. Foto: ProSieben / Jens Hartmann

ProSieben: Lebensgefährliche Schock-Aktion bei „Duell um die Welt“

Ist es – oder besser: war es schon einmal. Der Erfinder des gefährlichen Abenteuers ist Troy Hartman. Ein professioneller Stuntman. „Ich habe vor 20 Jahren den Stunt ‘Brenndender Fallschirm‘ erfunden und durchgeführt“, erzählt er in der Prosieben-Show „Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas.“

Diesmal jedoch wird es erstmals einen Tandemsprung geben, damit Nikeata nicht alleine mit dem in Flammen stehenden Fallschirm kämpfen muss. Joko ist dennoch skeptisch, ob das alles so funktioniert, wie sich Klaas das ausgemalt hat.

Klaas: „Der ist Profi, der weiß was er tut. Es ist ein Tandemsprung.“

Joko: „Nee mein Fehler, da hast du recht. Dann sind wenigstens gleich zwei tot. Es ist auch ok, nein zu sagen.“

Prosieben: Todesaktion von Nikeata Thompson macht selbst Stuntman Angst

Ein Nein kommt für Tänzerin und Prosieben-Star Nikeata Thompson allerdings nicht infrage. Sie will es durchziehen, trotz großer Angst. „Ich habe mir gedacht, ok WTF, ich mache das jetzt! Ich habe mich nicht abbringen lassen.“

Auch die Nachfrage von Profi Troy bringt nichts. Der ist nämlich selbst gar nicht so positiv gestimmt von der Sache. „Warum tust du das?! Das ist wahrscheinlich das Gefährlichste, was man mit einem Fallschirm machen kann“, so der Abenteurer. „Als Klaas mich fragte, ob man diesen Stunt durchführen könnte, war ich nicht begeistert. Als Tandemsprung ist es noch mal gefährlicher.“

Showmaster Joko Winterscheidt war sich eigentlich sicher, dass Klaas‘ Kandidatin alles abbläst. Joko: „Wir haben eine Situation. Klaas wusste es, die würde Ja sagen. Und jetzt sagt sie Ja.“ Klaas: „Ich bin auch sauer, dass sie da zugesagt hat!“ Hat der Initiator des Ganzen also auch selbst große Bedenken?

Schließlich wird nicht mal Troy Hartman selbst – er habe mittlerweile zu große Angst, den Sprung nochmals zu machen – dabei sein, sondern ein anderer Fallschirmprofi.

Geht es oben in den Lüften nun wirklich um Leben und Tod? Wird Nikeata es schaffen, lebend da rauszukommen oder den Sprung kurzfristig doch noch absagen? Das alles erfährst du am Samstagabend um 20.15 Uhr. Dann läuft „Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas“ und die gefährliche Aktion bei Prosieben.

Joko und Klaas haben sich am Mittwochabend noch etwas Überraschendes für ihre Zuschauer ausgedacht. In ihrer 15-minütigen Show holten sie ausgerechnet Olaf Scholz vor die Kamera. Ganz Deutschland diskutierte danach. Hier mehr >>> (jhe)