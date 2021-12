Bereits der Auftakt der neuen TV-Show "The Masked Singer" bescherte ProSieben hervorragende Einschaltquoten. Wir erklären worum es bei der Sendung geht.

Das ist der TV-Hit "The Masked Singer"

Das ist der TV-Hit "The Masked Singer"

„Joko und Klaas gegen ProSieben“: Moderator in Sorge um Joko nach blutigem Zwischenfall in TV-Show

Beim Kampf um den Sieg geben Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bekanntlich alles. Erst recht, wenn es sich dabei um geschenkte 15 Minuten Sendezeit handelt, die sie bei „Joko und Klaas gegen ProSieben“ gewinnen können.

Am Dienstagabend gab es jetzt allerdings gleich zwei unschöne Zwischenfälle in der ProSieben-Show wobei einer davon blutig endete. Der Unfall passierte gleich beim ersten Spiel. Hier sollten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf auf einer kleinen, im Kreis fahrenden, Eisenbahn diverse Aufgaben erledigen. Dann passierte es.

„Joko und Klaas gegen ProSieben“ – Joko Winterscheidt sorgt für Schreckmoment

Joko Winterscheidt lehnte sich in der ProSieben-Show voller Eifer anscheinend zu weit aus dem Wagen – es folgte ein kurzer Schreckmoment. Der 42-Jährige fiel mit dem Kopf voran aus dem Wagen und direkt in Richtung Frank Tonmann.

Joko Winterscheidt verletzte sich bei „Joko und Klaas gegen ProSieben“ gleich zweimal. Foto: IMAGO / Future Image

Das ProSieben-Crew-Mitglied dürfte einigen Fans der Show bekannt sein. Immerhin sollte er für „Joko und Klaas – Das Duell um die Welt“ Joko in Las Vegas heiraten. Von viel Liebe konnte jetzt allerdings keine Rede mehr sein. Steven Gätjens Kommentar an Joko: „Du solltest ihn entwaffnen und nicht kastrieren.“.

Steven Gätjen in Sorge um Joko Winterscheidt bei „Joko und Klaas gegen ProSieben“

Bevor der Moderator aber zu Späßen aufgelegt war, machte er sich zunächst sichtlich Sorgen um Joko. Er erkundigte sich mehrmals nach seinem Befinden und fragte: „Alles okay?“.

---------------------

Das ist der Sender ProSieben:

deutscher Privatsender

Sendestart: 1. Januar 1989

Sitz in Unterföhring

Slogen: „We Love To Entertain You“

Marktanteil bei werberelevanter Zielgruppe (14 bis 49-Jährige) im Jahr 2020 bei 9,1 Prozent

Mit „TV Total” landet der Sender einen Volltreffer und zeigt die Show im Livestream und anschließend in der Mediathek

---------------------

Der Schreck war schnell vergessen und Joko Winterscheidt fing an zu lachen. Während Steven Gätjen seinem TV-Kollegen hilfbereit die Hand reichte, um den leicht humpelnden Joko zurück zu seinem Posten zu begleiten, feuerte Klaas Heufer-Umlauf schon wieder den nächsten fiesen Spruch ab.

Steven Gätjen ist Moderator bei „Joko und Klaas gegen ProSieben“ und stets hilfsbereit. Foto: IMAGO / APress

„Hören wir jetzt neuerdings auf, wenn sich einer verletzt, oder wie?“ – natürlich nicht und deswegen ging's direkt weiter. Der nötige Kampfgeist war auch gleich wieder da, als Joko sagte: „Ich ziehe das wie ein Profi durch. Man merkt mir nichts an.“.

Kurz vor „Joko und Klaas gegen ProSieben“-Ende: Joko Winterscheidt verletzt sich erneut

Jokos Pech hielt bis zum letzten Spiel an. Beim Gabel-Wurf gab es dann auch äußerliche Blessuren zu sehen. „Da ist mir die Gabel in der Hand stecken geblieben. [...] Guck mal, da hängt so richtig ein Stück Fleisch ab.“

---------------------

Mehr News vom Sender Prosieben:

TV Total-Moderator Sebastian Pufpaff begrüßt Zuschauer – doch einige wundern sich nur über DIESES Detail

ProSieben muss Abend-Programm plötzlich ändern – auch „TV Total“ betroffen

„The Voice“: Mark Forster kommt ins TV-Studio – und traut seinen Augen kaum, als er DAS entdeckt

---------------------

Die kleine Fleischwunde wurde plötzlich größer und Jokos Hand blutrot. Wieder eilte Steven Gätjen zu Hilfe. Am Ende dann die Erleichterung. Trotz kleiner Verletzungen schafften es die beiden „Joko und Klaas gegen ProSieben“ zu gewinnen.

Bleibt abzuwarten, wie sie ihre geschenkten 15 Minuten vom Wettkampf gestern nutzen werden. Mit ihrer letzten Idee kamen sie beim Publikum eher weniger gut an. Mehr dazu erfährst du hier.