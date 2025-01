ProSieben muss zu drastischen Maßnahmen greifen – schuld ist das Dschungelcamp

Fans des gepflegten Trash TV kommen schon bald wieder voll auf ihre Kosten: Ab Freitag (24. Januar) flimmert eine neue Dschungelcamp-Staffel über die Bildschirme! Und im Jahr 2025 dürfen sich auch alle Frühaufsteher freuen, denn statt wie bisher immer um 22.15 Uhr starten die täglichen Folgen bereits um 20.15 Uhr auf RTL. ProSieben sieht sich deswegen zum Handeln gezwungen.

Wie jeden Januar startet auch 2025 zu Jahresbeginn das Dschungelcamp. Dieses Mal mit dabei sind unter anderem Lilly Becker (Ex von Tennis-Profi Boris Becker), Yeliz Koc (Reality-Sternchen), Anna-Carina Woitschack (Sängerin und Mross-Ex) und Jörg Dahlmann (Fußballkommentator) – eine bunte Mischung also, die für jede Menge Unterhaltungen und gute Quoten sorgen wird. Dessen ist sich wohl auch RTL-Konkurrent ProSieben bewusst.

ProSieben verzichtet wegen Dschungel HIERAUF

Von Staffel 1 an gilt „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ als absoluter Quotenschlager. Für die Konkurrenz ist da häufig wenig Platz. Noch dazu wird das Dschungelcamp dieses Jahr immer zur abendlichen Prime-Time ausgestrahlt. Laut „Quotenmeter“ fährt ProSieben sein Programm zur Dschungelcamp-Zeit zurück.

+++GNTM: Zuschauer werden nach erstem Trailer deutlich – „Unangenehm“+++

So verzichtet der Sender in der ersten Dschungelcamp-Woche komplett auf Erstausstrahlungen! Stattdessen gibt es Film-Wiederholungen. Und auch in Dschungel-Woche zwei hält sich ProSieben in seinem Programm zurück. Es werden etliche Clip-Shows gezeigt.

GNTM-Staffel startet nach „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“

ProSieben-Zuschauer bekommen zum Beispiel „Comedy Allstars – Meilensteine des Humors“, „TV Total“ oder „Die Quatsch Comedy-Show“ zu sehen. Gleich dreimal greift der Sender auf „Unglaublich! Spektakuläre Momente vor laufender Kamera“ zurück.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Seine Quotenbringer hält sich ProSieben für die Zeit vor oder nach dem Dschungelcamp zurück. So läuft am Samstagabend (18. Januar) eine neue Staffel „Das Duell um die Welt“ an. Ab dem 13. Februar dürfen sich dann auch GNTM-Fans freuen, wenn Heidi Klum wieder Model-Nachwuchs castet.