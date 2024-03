ProSieben-Star Chris Tall: Peinlicher Penis-Fauxpas im TV – „Darf er das?“

Hat er das jetzt wirklich gesagt?! Comedian Chris Tall ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, wenn es darum geht, Scherze auf Kosten anderer zu machen. Schon während seiner Anfänge im TV bei „TV Total“ 2015, dem Sprungbrett für ihn als Internetstar, war klar: Der damals 24-Jährige hat es faustdick hinter den Ohren.

Jetzt allerdings ist er selbst Mittelpunkt beim Thema „Peinliche Momente“. So verlegen hat man den Star zumindest noch nie gesehen!

ProSieben-Star Chris Tall: Penis-Fauxpas

Bei ProSieben ist Chris Tall unter anderem das Gesicht der neuen Primetime-Show „Wer isses?“. Dabei werden Chris Tall und Ralf Schmitz zu konkurrierenden Detektiven und müssen versuchen, mit wechselnden Promi-Partnern unbekannten Kandidaten auf die Schliche zu kommen.

Bereits am 27. Februar gab es den Startschuss für die ProSieben-Sendung, jetzt rührt der Sender bereits die Werbetrommel für die nächste Ausgabe am kommenden Dienstag. Und teilt im Netz schon jetzt ein kleines Highlight aus der Sendung, bei dem Comedian Chris Tall eine Rolle spielt und ganz offenbar sein bestes Stück erwähnt.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie ein Instagram-Video zeigt, verrät der 32-Jährige mitten in der Show ein Geheimnis über seine Körperverzierung. „Ich habe ein kleines Tattoo an einer Stelle, die ich nicht verrate. Also nicht deswegen ist es klein.“ Als Chris Tall sich bewusst wird, was er da gesagt hat – denn sogar ProSieben schreibt „Redet Chris hier etwa über seinen…?“ –, wird er geradezu rot und verlegen und bringt nur „Wow, oh Gott!“ hervor.

„Darf er das?“ kommentiert der Sender außerdem und spielt damit auf seinen Markenzeichen-Satz an. Als er 2015 bei „TV Total“ dazu aufgerufen hatte, Witze über alle zu machen, auch über sogenannte „Randgruppen“, um alle gleich zu behandeln, hätte man meinen können, ein Eklat sei vorprogrammiert gewesen. Doch schon am Folgetag konnte der Comedian 20.000 Follower mehr zählen, wenig später sogar 400.000 mehr. Im TV sagte er nach seinem Programm damals ans Publikum gewandt: „Ihr seht, eine Hälfte lacht, die andere Hälfte fragt sich: Darf er das?“

Diese Frage hat sich seither wie ein Lauffeuer im Netz verbreitet. Und die Antwort auf ProSiebens jetzige Frage nach dem vermeintlichen Penis-Spruch bei „Wer isses?“ dürfte klar sein: Egal ob er darf oder nicht, er macht einfach.