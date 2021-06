ProSieben-Legende gibt Mega-Comeback: SIE ist zurück

Wer hätte das gedacht! In den 90er-Jahren war an IHR bei ProSieben kein Vorbeikommen. Nun kehrt Talkerin Arabella Kiesbauer zurück ins TV.

Die heute 52-Jährige moderierte von 1994 bis 2004 bei ProSieben. Ihre eigene Show „Arabella“ wurde Kult.

ProSieben-Legende kehrt zurück ins deutsche Fernsehen

Nun bekommt die Moderatorin gleich zwei neue Sendungen, wie die „Bild“ berichtet. Die werden allerdings nicht bei ProSieben, sondern beim Spartensender „TLC“ zu sehen sein.

Arabella Kiesbauer. Foto: IMAGO / Future Image

Demnach wird Arabella Kiesbauer zwei True-Crime-Shows moderieren. „Arabellas Crime Time – Verbrechen im Visier“ und „Arabellas Crime Time – Chaos vor Gericht“.

ProSieben-Legende Arabella Kiesbauer: „Ich freue mich sehr, nach so langer Zeit wieder im deutschen Fernsehen tätig zu sein“

Die Moderatorin ist überglücklich ob ihres TV-Comebacks, wie sie im Interview mit „Bild“ verrät. „Ich freue mich sehr, nach so langer Zeit wieder im deutschen Fernsehen tätig zu sein. Dass TLC meiner Leidenschaft für True Crime Storys gleich mit zwei eigenen Sendungen frönt, ist natürlich ein Glücksgriff“, so Arabella Kiesbauer.

Das ist ProSieben:

ProSieben ist ein deutscher Privatsender

Der Sendestart war am 1. Januar 1989

Der Sitz ist in Unterföhring

Der Slogan von ProSieben ist 'We Love To Entertain You'

Marktanteil bei werberelevanter Zielgruppe (14 bis 49-Jährige) im Jahr 2020 bei 9,1 Prozent

An den True-Crime-Dokus fasziniere sie besonders der Nervenkitzel, so Kiesbauer weiter. An ihre Talkshow-Zeit erinnere sie sich aber trotz der neuen Aufgaben gerne zurück. „Ich erinnere mich gerne an die Talkshow-Zeit zurück und bin sehr dankbar, dass mir zehn Jahre so viele Gäste zu allen Themen des Lebens Rede und Antwort standen“, so Kiesbauer zur „Bild“.

Nachrichten ganz anderer Art hat ProSieben bezüglich seiner Erfolgsshow „The Voice of Germany“. Dort tauscht der Sender einen Großteil der Jury aus.