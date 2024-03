Krasses Comeback: ProSieben lässt Kult-Show wieder aufleben

ProSieben hat großes vor und setzt im April seine Comedy-Offensive fort. Nach der Einführung von „Rent a Comedian“ und „Bratwurst & Baklava – Die Show“ kehrt ein echter Klassiker zurück auf die TV-Bildschirme: Die „Quatsch Comedy Show“.

Mit diesem Format will der Sender an die glorreichen Zeiten des „Quatsch Comedy Clubs“ anknüpfen und dem Publikum mittwochs einen humorvollen Abend bescheren. Startschuss für die Neuauflage ist der 17. April, direkt nach „TV total“ um 21.25 Uhr.

ProSieben: Kult-Show kehrt zurück!

Die Gastgeberrolle übernehmen Tahnee und Khalid Bounouar. Ein dynamisches Duo, das jede Woche eine bunte Mischung aus etablierten Größen und aufstrebenden Talenten der Stand-up-Comedy präsentiert. Die Zuschauer dürfen sich auf bekannte Namen wie Chris Tall, Ralf Schmitz, Mirja Boes und Michael Mittermeier freuen, aber auch auf neue Gesichter wie Ana Lucia und Simon Pearce.

+++ „Bratwurst und Baklava“: DAS stört Özcan Cosar an Basti Bielendorfer – „Mich macht das wahnsinnig“ +++

Ingmar Stadelmann und Ilka Bessin sind zudem in festen Rubriken zu sehen und runden das vielfältige Programm ab. ProSieben verspricht eine Show, die mit Parodien, musikalischen Einlagen und allerlei schrägen Aktionen für Lachsalven sorgen wird. „Comedy in allen Facetten“ lautet das Versprechen – und das scheint keine leere Phrase zu sein.

ProSieben-Star erklärt: „Das ist Therapie“

Tahnee zeigt sich begeistert über die Rückkehr des Quatschs ins Fernsehen. „Gerade in diesen Zeiten ist so viel los und so viel Schwere überall im Raum und in den

Herzen der Menschen. Ich glaube, da können wir alle ein bisschen Quatsch

ganz gut gebrauchen“, so die Moderatorin. Mit dieser Einstellung trifft sie sicherlich den Nerv vieler Zuschauer, die sich ein wenig Freude in den Alltag holen wollen.

Khalid Bounouar sieht in der Comedy gar eine Art Therapie: „Das Leben ist ohne Quatsch nicht aushaltbar. Das ist Therapie.“ Das Duo verspricht damit nicht nur Spaß und Unterhaltung, sondern auch einen Ausgleich zum oft ernsten Alltag.