„Bratwurst und Baklava“: DAS stört Özcan Cosar an Basti Bielendorfer – „Mich macht das wahnsinnig“

„Bratwurst und Baklava“, was einst als Podcast begann, wird nun zur TV-Show. Am Mittwoch (20. März 2024) starten Özcan Cosar und Bastian Bielendorfer um 21.25 Uhr bei ProSieben und Joyn durch. Doch wie wird die neue Show und was mögen die beiden aneinander eigentlich gar nicht?

In Teil zwei unseres Doppelinterviews spricht Özcan Cosar über Baklava von Mutti, derbe Sprüche und echte Freundschaft. (Teil eins mit Bastian Bielendorfer findest du hier).

„Bratwurst und Baklava“ im TV – worauf dürfen sich die Fans einstellen?

Auf zwei verrückten Welten, die aufeinandertreffen, und so unterschiedlich wie unsere Hintergründe auch sein mögen, teilen wir eine gemeinsame Leidenschaft: Uns gegenseitig aufzuziehen und dann herzlich zusammen zu lachen. Ob wir dies nun in einem türkischen Hammam oder in einem deutschen Fitnessstudio tun – unser Ziel war es stets, gemeinsam Spaß zu haben und unsere Zuschauer auf diese Reise mitzunehmen.

Ihr drückt euch in eurem Podcast schon gerne den einen oder anderen derben Spruch: Wie darf man sich euer Verhältnis fernab von Kameras und Mikrofonen vorstellen?

Was sich liebt, das neckt sich. Über die Jahre hinweg haben Basti und ich eine sehr herzliche Freundschaft aufgebaut; man kann es schon brüderliche Liebe nennen. Und unsere derben Sprüche aus dem Podcast sind nie gespielt, da wir auch im Privaten so miteinander umgehen – das ist unsere eigene Art der Zuwendung.

Worüber könnt ihr euch ernsthaft streiten?

Es gibt immer wieder Punkte, über die wir uns streiten. Wir kommen aus zwei komplett unterschiedlichen Welten. Basti ist ein Lehrerkind und ich bin ein Arbeiterkind, er ist in einem Einfamilienhaus groß geworden und ich in einer Einzimmerwohnung. Aus diesem Grund kommen wir in Diskussion an Punkte, die jeder natürlich aus einem anderen Standpunkt sieht. Das Schöne ist aber, dass wir bei ethischen und moralischen Werten die gleiche Meinung vertreten und dies auch der Kern unserer Freundschaft und brüderlichen Liebe ist.

Was macht dich an Basti wahnsinnig und welche Eigenschaft hingegen liebst du abgöttisch?

Mich macht das wahnsinnig, dass Basti immer zu spät ist. Jedes Mal hat er eine kreative Ausrede, welche die Apokalypse der Menschheit in den Schatten stellen würde. Der Bus ist entgleist, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil man Hund sich die Eier geleckt hat und so weiter.

Was ich aber an ihm liebe ist die Tatsache, dass er immer für einen da ist und immer ein offenes Ohr für einen hat. Er ist ein Mensch, der einem wirklich zuhört und nicht nur als Floskel fragt wie es einem geht, sondern es auch wirklich so meint.

Gab es Gags, die dir im Nachhinein unangenehm waren?

Unangenehm ist es für mich, wenn ich mit Bastian Bielendorfer auf einem Bild abgelichtet bin. Aber ein Gag ist nie unangenehm.

Hand aufs Herz, wo gibt es die beste Bratwurst und wo finden wir das beste Baklava?

Über die beste Bratwurst kann ich leider nichts sagen, da ich kein Schweinefleisch esse. Aber die beste Baklava gibt es bei meiner Mama zu Hause. Sobald ich da einmal reinbeiße, ist es eine Zeitreise in meine Kindheit.