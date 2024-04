ProSieben: Kurz nach „GNTM“ verbreitet sich die Nachricht

Ein Grund zum Feiern für ProSieben: „GNTM“ hat am Donnerstagabend (25. April) die TV-Landschaft dominiert. Mit 1,70 Millionen Zuschauern insgesamt und einem starken Marktanteil von 19,7 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, lief es für die Modelshow so gut wie seit Wochen nicht. Die letzte Spitzenquote konnte beim Umstyling im März verzeichnet werden.

ProSieben: „GNTM“ setzt sich an die Spitze

Keine Sendung war bei den jüngeren Zuschauern an diesem Tag erfolgreicher als Heidi Klums Suche nach dem nächsten Topmodel. ProSieben hat damit erneut bewiesen, dass „GNTM“ ein echtes Zugpferd für den Sender ist und die Fans weiterhin in Scharen anzieht. RTL hingegen musste eine Niederlage einstecken. „Achtung Verbrechen“ mit Dieter Könnes lockte nur 1,22 Millionen Menschen vor die Bildschirme und erzielte einen Marktanteil von 7,3 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe.

Die Reportage „Bankraub 2.0: Jagd auf die Automatensprenger“ konnte später zwar auf 9,7 Prozent zulegen, jedoch nicht an die Spitzenwerte von ProSieben heranreichen. Sat.1 konnte mit „Das große Allgemeinwissensquiz“ von Jörg Pilawa immerhin 1,37 Millionen Zuschauer gewinnen und einen Marktanteil von 8,3 Prozent bei den Jüngeren verbuchen. Im Anschluss sanken die Quoten mit zwei Folgen „Genial daneben“ jedoch auf unter 5 Prozent.

Trotz des Erfolgs von „GNTM“ konnte ProSieben die hohen Zahlen im späteren Abendprogramm nicht halten. Eine alte Folge von „Beauty & The Nerd“ brachte es nur auf 6,3 Prozent Marktanteil. Dennoch dürfte der Donnerstag für den Sender als großer Erfolg in die Bücher eingehen, mit „GNTM“ als strahlendem Quoten-Highlight.