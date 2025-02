„Promis unter Palmen“-Zoff eskaliert: Sat.1 schaltet Anwältin ein

Es sollte doch alles ein wenig friedlicher werden. Nachdem die ersten beiden Staffeln „Promis unter Palmen“ komplett eskaliert waren, hatte sich Sat.1 zum Start der dritten Staffel Gedanken gemacht, wie man die Show in diesem Jahr etwas weniger toxisch gestalten könnte. Es seien Fehler gemacht worden, hatte Sat.1-Chef Marc Rasmus zugegeben, man habe jedoch daraus gelernt. Rote Linien sollten nicht mehr überschritten werden.

Wie genau das das umgesetzt werden sollte, das verriet Rasmus zu diesem Zeitpunkt noch nicht. In Folge drei von „Promis unter Palmen“ jedoch wurde zum ersten Mal deutlich, dass es sich keineswegs um leere Sätze, sondern um ernstgemeinte Ansagen handelte.

„Promis unter Palmen“-Drama eskaliert

Was war geschehen? Das Drama nahm bereits in Folge zwei seinen Beginn. Lottokönig Chico hatte Kim Virginia kurzzeitig ins Gesicht gefasst. Das interpretierte die 29-Jährige als Schlag, beleidigte den Millionär anschließend und forderte Sat.1 dazu auf, Chico der Villa zu verweisen.

Eine Situation, die man bei Sat.1 ernst nahm, und so geschah etwas, das man aus der Show bis dato nicht kannte. Der Show-Verantwortliche betrat die Villa, berichtete den Stars, dass man in der Causa Chico/Kim die betreuende Juristin in Deutschland eingeschaltet habe. Diese schaute sich die Szene ganz genau an, gab anschließend eine Einschätzung ab, die der „Promis unter Palmen“-Director den Teilnehmern vorlas.

„Promis unter Palmen“: Achtung Spoiler!

„Ich habe mir das von dir zugesandte Material angesehen, und kann weder ein zivil- noch strafrechtlich relevantes Verhalten erkennen. Es mag darin ein unerwünschtes Verhalten liegen, es verwirklicht aber nicht zeitgleich einen Tatbestand im rein rechtlichen Sinne, der Ansprüche nach sich zieht“, so die Juristin. Damit war Chico zwar aus dem Schneider, ganz los ließ ihn die Situation jedoch nicht.

Verlor der Lottokönig doch im Anschluss gar absichtlich das Teamspiel, sodass Kim Virginia zur Herauswahl nominiert werden konnte. Ein Manöver, das sich für ihn auszahlen sollte. Denn am Ende der dritten Folge musste Kim wirklich die Villa verlassen.