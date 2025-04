„Promis unter Palmen“: Cosimo geht auf die Barrikaden – „Kack-Stimmung“

Wenn bei „Promis unter Palmen“ das große Finale ansteht, sind Drama, Tränen und Zoff vorprogrammiert. Auch die letzte Folge am 7. April macht da keine Ausnahme. Noch einmal treffen sich die verbliebenen VIPs unter Palmen, um sich eine letzte Auszeit zu gönnen, bevor es um alles geht: Den heiß umkämpften Jackpot!

In den vergangenen Wochen erspielten die Promis gemeinsam stolze 44.200 Euro, die am Ende einer oder eine für sich mitnehmen darf. Doch bevor es zur großen Entscheidung kommt, steigt die Stimmung – zumindest am Anfang. Die Finalisten Nikola Glumac, Menowin Fröhlich, Melody Haase, Lisha Savage, Chris Manazidis und Cosimo Citiolo bekommen eine letzte Party geschenkt. Aber der Friede währt nicht lange.

„Promis unter Palmen“: Cosimo auf 180

Seit dem 17. Februar konnten wieder einer Reihe prominenter Kandidaten in kniffligen Spielen um das große Preisgeld spielen. Doch was wäre ein Finale bei „Promis unter Palmen“ ohne einen krönenden Abschluss. Und so passiert das Unerwartete – plötzlich tauchen die ausgeschiedenen Kandidaten wieder auf und die Stimmung kippt sofort.

Cosimo bringt es gewohnt direkt auf den Punkt: „Als die weg waren, war gute Laune und jetzt kommen die und bringen Kack-Stimmung wieder mit.“ Und damit liegt er gar nicht mal so falsch. Denn schon geht das Drama in die nächste Runde.

Bei „Promis unter Palmen“ fliegen die Fetzen

Kaum sind die ausgeschiedenen Kandidaten zurück in der Villa, knallt es schon wieder bei den Promis. Kim Virginia und Nikola präsentieren sich als neues Paar und können kaum die Finger voneinander lassen. Neben Turtelattacken gibt es aber auch reichlich Seitenhiebe. Kim lästert über Konkurrentin Melody und packt deren Liebesgeständnis an Menowin aus.

Auch Yvonne Woelke sorgt für Gesprächsstoff und provoziert mal wieder Iris Klein. Die lässt sich die Gelegenheit nicht nehmen, um gegen ihre Mitstreiterin zurückzuschießen – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes mit einer Sektdusche. Erst am Ende wird es wieder ernst.

Trotz allem bleibt eine Frage offen: Wer gewinnt „Promis unter Palmen“?

Erst am Ende rückt das Wesentliche wieder in den Fokus und die Entscheidung ist gefallen: Cosimo Citiolo schnappt sich den Jackpot und verlässt die Show als großer Gewinner. Mehr dazu erfährst du in der letzten Folge unserer Reihe „Pommes unter Palmen“ oben im Video.