„Promis unter Palmen“: Kandidatin kann es kaum erwarten – „Nächstes Jahr wieder“

Aktuell flimmert die diesjährige Staffel der Reality-Kult-Show „Promis unter Palmen“ über die Sat.1-Bildschirme. Neben vielen neuen Gesichtern ist auch ein alter Hase des „Promis unter Palmen“-Kosmos in diesem Jahr mit dabei. TV-Bekanntheit Claudia Obert nimmt in diesem Jahr nämlich bereits zum zweiten Mal an dem Reality-Format teil.

Somit ist Claudia Obert nicht nur ein Urgestein im Reality-TV, sondern zugleich auch bei Promis unter Palmen. Neben der aktuellen Staffel war sie bereits Teil der heiß diskutierten ersten Staffel von „Promis unter Palmen“. Nachdem die erste Teilnahme in einem völligen Desaster endete, fand sie diesmal umso mehr Gefallen an der Show – daher äußert sie nun einen großen Wunsch!

„Promis unter Palmen“: Claudia Obert blickt in die Zukunft

Aller guten Dinge sind drei – in einem Interview mit dem Onlineportal „Promiflash“ verrät sie nun, dass ihr die aktuelle Staffel so großen Spaß bereitet hat, dass sie auf die Möglichkeit einer erneuten Teilnahme hofft: „Ich hoffe, ich darf nächstes Jahr wieder.“ Dass dieser Satz nach der Misere in der ersten Staffel nochmal aus ihrem Mund kommt, grenzt dabei nahezu an ein Wunder.

+++ „Promis unter Palmen“: Kandidat auf 180 – „Ich schei* auf dich“ +++

Doch was ist damals denn überhaupt passiert? Aufgrund einer Vielzahl an Auseinandersetzungen mit Matthias Mangiapane und Désirée Nick verließ Claudia Obert damals freiwillig die Show. Dabei entstanden legendäre Szenen, wie diese, als Désirée Nick vor lauter Wut Claudias Sachen nahm, in einen Koffer packte und ihn die Treppe hinunter schubste. Dazu sagte sie: „Ich habe dir Packen geholfen!“

„Promis unter Palmen“: SIE haben es Claudia Obert angetan

In der diesjährigen Staffel war von solchen Auseinandersetzungen weit und breit keine Spur – eher im Gegenteil. Gegenüber „Promiflash“ verrät die „Promis unter Palmen“-Kandidatin, dass diesmal sogar eine echte Bindung entstanden sei: „Die eine oder andere Freundschaft, so wie bei mir und Melody, ich liebe die Kleine.“

Doch das war noch längst nicht alles! Auch Kandidat Nikola Glumac hat es der 63-Jährigen mächtig angetan. Als dieser in Folge fünf oberkörperfrei zum Gespräch von Claudia Obert und Chris Manazidis dazustößt, offenbart die Millionärin: „Also, mit Nikola hätte ich echt gerne mal Sex.“ Im selben Atemzug betont sie außerdem auch ihre Fähigkeiten im Bett: „Ich lege mich jedes Mal so ins Zeug, weil ich denke, es könnte das letzte Mal sein.“ Um Nikola mit ihrem Alter nicht abzuschrecken, macht Claudia ihm ein verlockendes Angebot: „Wir dimmen das Licht, Nikola, dann sieht man meine Falten nicht so und deine Pickel auch nicht.“

Sat.1 zeigt immer montags zur besten Sendezeit eine neue Folge von „Promis unter Palmen“, die bereits vor der TV-Ausstrahlung auf Joyn verfügbar ist.