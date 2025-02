Claudia Obert: Nach „Promis unter Palmen“ geht die bittere Nachricht um

„Promis unter Palmen“ ist wieder in vollem Gange! Fünf Jahre nach dem Auftakt der Reality-Show wagt man 2025 einen neuen Anlauf. Und das, obwohl das Format seit TV-Ausstrahlung für mächtig Aufruhr sorgte: Mobbing, ein Homophobie-Eklat und der plötzliche Tod von Willi Herren brachten der Sendung keinen guten Ruf ein. Dennoch ist das Sat.1.-Format zurück.

Kandidaten wie Ex-Fußballprofi Eike Immel, „DSDS“-Sternchen Meldoy Haase oder TV-Legende Claudia Obert machen aktuell Thailand unsicher. Doch gerade bei Letzterer gab es in der vergangenen Folge einen großen Aufschrei. Das Thema: Alkoholverbot. Und nicht nur das sorgte für Gesprächsstoff. Auch vom Erfolg des einstigen Reality-TV-Hits ist nicht mehr viel übrig.

Nach „Promis unter Palmen“ steht es fest

Wenn 13 Promis unter einem Dach leben, bleiben hitzige Diskussionen nicht aus. Der jüngste Eklat: Claudia Obert musste in der aktuellen Folge von „Promis unter Palmen“ (17. Februar) kurzerhand auf dem Trockenen sitzen und auf Alkohol verzichten. Es war allerdings nicht nur der Inhalt der Sat.1-Show, der für Wirbel sorgte, sondern auch die Quoten – denn die konnten sich alles andere als sehen lassen.

So schalteten am Montagabend im Schnitt nur 1,09 Millionen Zuschauer ein. Der Marktanteil lag beim Gesamtpublikum bei 4,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 9,0 Prozent Marktanteil erreicht. In der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen konnte die Show noch 7,5 Prozent Marktanteil erzielen.

Das sah zu den Anfangszeiten von „Promis unter Palmen“ noch ganz anders aus!

„Promis unter Palmen“ muss einstecken

Im Vergleich: Über drei Millionen Zuschauer sahen im Schnitt in der ersten Staffel zu, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei über 18 Prozent. Doch vom Erfolg von einst ist man zumindest zum Auftakt noch weit entfernt.

+++Lotto-König Chico: „Nicht menschlich“, was er bei „Promis unter Palmen“ durchmachen muss+++

Immerhin: „Promis unter Palmen“ lag noch über dem Sat.1-Senderschnitt – zugleich aber auch klar unter den Erwartungen. Zur späteren Stunde ging es mit der „Promis unter Palmen – Late Night Show“ weiter. 0,46 Millionen Reality-Fans konnte der Sender damit bei der Stange halten. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sank auf magere 5,4 Prozent ab.

Mehr von „Promis unter Palmen“:

Ob sich „Promis unter Palmen“ wieder den Zahlen von einst annähert? Es bleibt spannend – nicht nur im Hinblick auf die Einschaltquoten, sondern auch im Hinblick auf die Entwicklungen in der Villa.