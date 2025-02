„Promi First Dates“: Nach Teilnahme – GZSZ-Star spricht Klartext

Die große Liebe auf der Straße finden? Klingt romantisch, passiert aber immer seltener. Wer sich lieber in entspannter Atmosphäre von Angesicht zu Angesicht kennenlernen will, hat mit der Vox-Datingshow „First Dates“ eine charmante Alternative. Und die kehrt nun in der Promi-Version zurück.

Einer der Teilnehmer: Der ehemalige „GZSZ“-Star Raphael Schneider. Unsere Redaktion sprach mit dem Schauspieler und entlockte ihm unter anderem, ob ihn vor dem Date das Lampenfieber packte und welche Charaktereigenschaften er besonders anziehend findet.

Am 10. Februar feierte die diesjährige Ausgabe von „Promi First Dates“ Premiere. Auch Raphael Schneider mischte mit. Doch warum sucht ein Promi ausgerechnet im Fernsehen nach der großen Liebe? „Ich bin von Natur aus neugierig und war noch nie bei einem Blind-Date. Außerdem bin ich Single“, verrät er im Interview mit unserer Redaktion. Sein guter Freund Prince Damien, der ebenfalls teilnahm, überredete ihn schließlich, das Abenteuer zu wagen.

Trotz aller Neugier kam kurz vor dem Treffen mit Date-Partner Anthony die Nervosität: „Vor jedem Date bin ich wahnsinnig aufgeregt, weil man sich immer von seiner besten Seite zeigen möchte“, gibt Schneider offen zu. Und wie lief das Rendezvous ab?

Die Chemie stimmte leider nicht – das wurde dem Schauspieler schnell klar. Dennoch gab er dem Abend eine Chance: „Auch wenn aus uns kein Paar geworden ist, werde ich Anthony als sehr netten Menschen in Erinnerung behalten.“ Und was muss ein potenzieller Partner mitbringen, um Schneiders Herz zu erobern? „Empathie und Großzügigkeit finde ich sehr sexy.“

Trotz des gescheiterten Dates zieht Schneider eine positive Bilanz. Mit seiner Teilnahme an „Promi First Dates“ setzte er ein wichtiges Zeichen: „Genau das ist der Grund, warum mein Outing so wichtig und richtig war. Nun kann ich mich frei bewegen und nach der großen Liebe Ausschau halten – auch in der Öffentlichkeit. Denn Liebe ist vielfältig.“

Wer die Folge von „Promi First Dates“ verpasst hat, kann sie in der RTL+-Mediathek nachholen. Am 17. Februar geht es mit neuen Stars weiter, darunter Reality-Star Antonia Hemmer und Sänger Daniele Negroni. Mal sehen, ob es dann funkt!