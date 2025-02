„First Dates“: Vox-Zuschauer können es nicht fassen – „Maximal unangenehm“

Wer Single und auf der Suche nach einer neuen Liebe ist, wird vielleicht bei der Vox-Show „First Dates“ fündig.

Schließlich hat es in den letzten sieben Jahren der Kuppelshow schon bei so einigen Singles ordentlich gefunkt. Doch ein „First Dates“-Kandidat sorgt mit einer kuriosen Aktion bei den Zuschauern für Unglauben und Fassungslosigkeit.

Bei der Vox-Kuppelshow „First Dates“ ist der Name Programm. Singles treffen sich hier zum ersten Mal, um sich kennen zu lernen und zu schauen, ob es vielleicht für ein zweites Date reicht. Da darf natürlich auch Moderator Roland Trettl nicht fehlen, der dafür sorgt, dass es den Turteltauben an nichts fehlt. Doch ein Kandidat der Sendung sorgt bei Zuschauern für Entsetzten. Viele sind sich einig: Mit dieser Aktion hätte er sich bei ihnen ins Aus geschossen.

Diese Situation dürften die meisten von uns kennen: Dieser unangenehme Moment, wenn der Kellner die Rechnung bringt und keiner so richtig weiß, wie man das Bezahl-Thema anschneiden soll. „First Dates„-Kandidat Vincent scheint es ähnlich zu gehen, denn beim Blick auf die Rechnung ist er baff. „Oh, 57 Euro. Alter“, stellt er fest. Doch anstatt die Rechnung zu übernehmen oder sie einfach zu teilen, hat er eine andere Idee. Ein Glücksspiel soll darüber entscheiden, auf wessen Kosten das Essen geht.

„Da wäre ich direkt rausgegangen“

Kopf oder Zahl – der Verlierer übernimmt das Essen, schlägt Vincent vor – obwohl er feststellt: „Das machen Frauen tendenziell eher nicht.“ „Muss nicht. Wenn du sagst: Ne, boa ich hab gerade nicht so viel Patte, alles gut“, fügt er noch hinzu. „Dann machen wir… machen wir… machen wir…“, stottert Vincent.

Doch seine „First Dates“ Verabredung Sophia überrascht ihn: „Ja okay, let’s go“, stimmt sie zu. Ob sie sich das so gut überlegt hatte? Sophie verliert nämlich, das Essen geht also auf ihre Kappe. Später im Interview verrät sie: „Ich hätte es besser gefunden, wenn er ein Gentleman gewesen wäre.“ Dennoch sei es in der Situation witzig gewesen – und „verloren ist verloren“, wie sie zugibt. Die Vox-Zuschauer sind jedoch weniger gnädig mit Vincent.

Viele Zuschauer finden Vincents Aktion mit dem Münzwurf einfach nur komisch. „Maximal unangenehm“, schreibt ein User unter dem Instagram-Beitrag von „First Dates“. „Fremdschambarometer auf 98 Prozent“, kommentiert ein weiterer Zuschauer. Ein anderer Nutzer merkt an: „Dann lieber getrennt zahlen.“ „Das heißt: „Bei Kopf bezahl ich und bei Zahl lad ich dich ein“, schlägt eine Person vor. Anderswo fallen Sätze wie „Ich hätte nein gesagt und halbe-halbe bezahlt. Und ihn nicht wiedergesehen“ und „Unglaublich… Da wäre ich direkt rausgegangen. Hätte mein eigenes Essen bezahlt und gut ist.“

Ob es bei den anderen „First Dates“-Konstellationen besser läuft, kannst du dir montags bis freitags bei Vox ansehen.