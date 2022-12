Promi Big Brother: Tanja offenbart große Pläne! Fans deutlich – „Bitte nicht“

Nach 15 Tagen hatte das Experiment „Promi Big Brother“ dann auch für Ex-„Deutschland sucht den Superstar“-Teilnehmerin Tanja Tischewitsch ein Ende. Im Voting musste sich die 33-Jährige dem ebenfalls nominierten „Prince Charming“-Kandidaten Sam Dylan geschlagen geben. Schade eigentlich, hatte Tanja mit ihrer offenen Art stets für Unterhaltung im TV-Knast gesorgt.

Nun gut, jetzt muss das Programm ohne Tanja Tischewitsch weitergehen. Im „Promi Big Brother“-Haus wird man den Abgang der Powerfrau verkraften können. Ob die Fans aber die Zukunftspläne der 33-Jährigen verkraften werden, steht auf einem anderen Blatt Papier.

Tanja Tischewitsch will wieder Schauspielerin werden

Und wenn es nach der ausgeschiedenen „Promi Big Brother“-Kandidatin geht, dürfte das Papier gerne aus einem Drehbuch stammen. Nachdem Tanja nämlich mit Mitbewohnerin Katy Karrenbauer eine Schauspieleinlage im Haus zeigte, scheint sich die Spielfreude bei der TV-Persönlichkeit eingeschlichen zu haben.

„Ich hatte so viel Spaß, und es war mir eine Ehre mit Katy Karrenbauer zu schauspielern und wer weiß, vielleicht seht ihr mich als Schauspielerin wieder“, schreibt Tischewitsch bei Instagram. Bei den Fans kam die Idee eher so semi-gut an.

„Bei aller Liebe, aber hoffentlich nicht“, schreibt beispielsweise eine Followerin dezent verängstigt. Eine Andere schreibt bloß: „Hoffentlich nicht …“ Eine Dritte ergänzt: „Nö, lass mal.“ Und ein vierter Fan meckert: „Bitte nicht. Bist ne Nette, aber Talent fehlt dir.“

Für Tanja wäre es nicht der erste Ausflug ins Schauspiel. Schon 2015 übernahm die Ex-„DSDS“-Kandidatin eine Rolle in der RTL-Soap „Alles was zählt“, verließ die Serie aber nach nicht mal einem Jahr wieder wegen der anstehenden Geburt ihres Sohnes.

Eine neue Folge „Promi Big Brother“ wird da schon sehnlicher von den Fans erwartet. Und die wird auch sicher kommen. Am Sonntagabend um 22.20 Uhr zeigt Sat.1 wieder das Neueste aus dem Container.