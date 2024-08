„Promi Big Brother“: Mike Heiter über Container-Albtraum – „Fällt mir nur ein Name ein“

Am 7. Oktober ist es so weit. Dann startet eine neue Staffel „Promi Big Brother“. Mit Details hielt sich Sat.1 bis jetzt bedeckt. In einer Pressekonferenz verriet der Sender nun aber alles Wichtige und verkündete obendrein bereits drei der Promis, die dabei sein werden.

Darunter auch niemand Geringeres als Influencer und Reality-TV-Star Mike Heiter. Und der war bei der Verkündung mit von der Partie und sprach direkt über seinen absoluten Container-Albtraum. Wem der 32-Jährige im Container auf gar keinen Fall um sich haben möchte, erfährst du jetzt.

Alles war genauestens geplant für den 13. August. An diesem Tag verkündete Sat.1 nämlich von vielen heiß ersehnte Nachrichten. In einer Pressekonferenz lüftete der Sender nicht nur das bis dato gut gehütete Geheimnis, wann die diesjährige „Promi Big Brother“-Staffel startet, sondern nannte auch bereits erste Kandidaten.

+++ „Promi Big Brother“: Es ist offiziell – SIE sind 2024 dabei +++

Drei Namen sind somit heraus. Mimi Fiedler, Max Kruse und Mike Heiter werden zu den Bewohnern des berühmten „Promi Big Brother“-Containers gehören und somit im Herbst für zwei Wochen rund um die Uhr vor Kameras beobachtet werden.

Auf SIE möchte Mike Heiter bei „Promi Big Brother“ unter keinen Umständen treffen

Eine Zeit, in der überhitzte Gemüter und Stress vorprogrammiert sind. Probleme zwischen den einzelnen Teilnehmern können eine negative Atmosphäre dann zusätzlich anheizen. Das weiß auch Mike Heiter. Er hofft daher sehnlichst, dass diese eine Person nicht auch in den Container einzieht.

Auf die Frage, wen er am liebsten nicht bei „Promi Big Brother“ treffen würde, antwortet er: „Jetzt gerade fällt mir da nur ein Name ein und der ist Kim.“ Gemeint ist damit Kim Virginia, seine Ex.

Mike und Kim liegen schon länger im Clinch. Sogar ein Anwalt wurde vor einigen Monaten in ihren Konflikt eingeschaltet. Geglättet sind die Wogen noch lange nicht. Kein Wunder also, dass die Streithähne sich lieber aus dem Weg gehen. Ob sie bei „Promi Big Brother“ möglicherweise aber aufeinandertreffen, das ist nicht auszuschließen. Immerhin hat Sat.1 noch nicht alle Kandidaten bekannt gegeben.