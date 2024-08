„Promi Big Brother“: Es ist offiziell – SIE sind 2024 dabei

Die beliebte Reality-Show „Promi Big Brother“ geht in eine neue Runde. Im Herbst startet eine neue Staffel, alle Details waren bis jetzt top secret. Nun ist die Bombe aber geplatzt und Sat.1 hat Näheres ausgeplaudert.

Alles, was du wissen muss, verraten wir dir jetzt!

„Promi Big Brother“: Dann beginnt die neue Staffel

Schon länger stand fest, dass schon bald eine neue Staffel „Promi Big Brother“ zu sehen sein wird. Die wirklich spannenden Fragen zu wann und mit wem war aber bis jetzt offen. Die Zeit des Wartens ist aber nun vorbei. Sat.1. lüftete am 13. August einige gut gehütete Geheimnisse.

Die Reality-Fans sollten sich den 7. Oktober fest im Kalender markieren. An diesem Tag startet nämlich die diesjährige Staffel von „Promi Big Brother“. Von da an wird es gewohnt tägliche Einblicke in das Leben der Kandidaten im Container geben. Ein 24 Stunden Livestream wird rund um die Uhr bei Joyn verfügbar sein.

Diese Promis ziehen in den Container

Hautnah vor der Kamera können die Zuschauer dann unter anderem Mike Heiter sowie Mimi Fiedler sehen. Ebenfalls bei „Promi Big Brother“ 2024 dabei sein wird Max Kruse. Genau wie Mimi Fiedler wagt er sich mit der Teilnahme auf neues Terrain. Welche weiteren Promis im Oktober in den Container einziehen werden, lies Sat.1 noch offen.