SAT.1 lässt die Bombe platzen: SIE ziehen bei „Promi Big Brother“ ein

Bereit für Zoff, Liebe und Geheimnisse? Die 12. Staffel von „Promi Big Brother“ startet am 7. Oktober 2024 und verspricht erneut, die Zuschauer mit einer Mischung aus Drama und Unterhaltung zu begeistern. Einige Stars wurden bereits offiziell bestätigt und werden in den Container einziehen – SAT.1 hat nun verraten, wer dabei ist!

Täglich im Free-TV bei Sat.1 und im Live-Stream auf Joyn werden die Promis für zwei Wochen rund um die Uhr beobachtet. Wer schon jetzt im Rampenlicht steht? Unter anderem Mike Heiter (32), Max Kruse (36) und Mimi Fiedler (48).

Sat.1: Darauf kann DIESER Promi verzichten

Bei welcher potenziellen Kandidatin würde Gute-Laune-Bär Mike nicht ganz so „heiter“ reagieren? „Da fällt mir nur ein Name ein“, verrät Mike Heiter in der Sat.1-Pressekonferenz und spielt damit eindeutig auf seine Ex-Flamme Kim Virginia (29) an. Für den Sender wäre es jedenfalls nicht das erste Mal, Ex-Paare unter einem Dach zu vereinen.

Erst im letzten Jahr sorgten Iris und Peter Klein nach ihrem Einzug für ordentlich Wirbel. Ob Krawallnudel Kim tatsächlich ins Haus einziehen wird, bleibt jedoch abzuwarten. Für eingefleischte Fans gibt es den „Promi Big Brother – 24 Stunden Livestream“ auf Joyn+, damit garantiert kein Moment verpasst wird. Und natürlich darf auch die „Promi Big Brother – Die Late Night Show“ nicht fehlen, die direkt im Anschluss ausgestrahlt wird.

Seit 2018 führen Marlene Lufen und Jochen Schropp das Publikum mit Charme und Witz durch die Show. Auch in der 12. Staffel werden sie wieder dabei sein und die Promis durch ein neues, aufregendes Umfeld begleiten. Ob Campingplatz, Raumstation oder Märchenschloss – die Kandidaten müssen sich anpassen und Herausforderungen meistern.

Wie immer entscheiden die Bewohner, wer auf die „Exit-Liste“ kommt, und die Zuschauer haben das letzte Wort, wer das Haus verlassen muss. Erinnern wir uns an das Finale 2023: Peter Klein, Yeliz Koc, Matthias Mangiapane und Paulina Ljubas kämpften um den Sieg. Am Ende konnte Yeliz Koc die 11. Staffel für sich entscheiden und das Preisgeld von 100.000 Euro mit nach Hause nehmen.