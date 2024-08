„Promi Big Brother“: Max Kruse macht Geständnis – „Seit vielen Jahren“

Diese Woche ließ Sat.1 die große Bombe platzen. Bei einem Termin mit der Presse wurden erste Details zur diesjährigen Staffel von „Promi Big Brother“ bekannt sowie die ersten drei Kandidaten genannt. In den Container einziehen werden unter anderem Mike Heiter, Mimi Fiedler und Max Kruse.

Alle drei waren bei der großen Ankündigung mit von der Partie und äußerten sich zur bevorstehenden Zeit. Fußballer Max Kruse machte dabei auch ein Geständnis, mit dem vermutlich nicht jeder gerechnet hätte.

„Promi Big Brother“: Das scheint Max Kruse nicht großartig zu stören

Der Countdown läuft. Am 7. Oktober bekommen die Reality-TV-Fans wieder „Promi Big Brother“ zu sehen. Ein Format, das sich seit Jahren bewährt und das sich von anderen Shows im deutschen Fernsehen dahingehend abhebt, dass die Kandidaten rund um die Uhr von zahlreichen Kameras gefilmt werden.

Ein Umstand, der für manch einen vermutlich der absolute Albtraum wäre. Für viele Prominente scheint es aber kein allzu großes Problem darzustellen. Viele träumen sogar davon, einmal in den Container von „Promi Big Brother“ einzuziehen, darunter auch Max Kruse. Für ihn wird es in wenigen Wochen schon ernst.

Darauf steht der „Promi Big Brother“-Kandidat

Noch genießt der 36-Jährige allerdings die Zeit in Freiheit. So richtig Muffen vor seiner Teilnahme an dem Reality-Format scheint er nicht zu haben, stattdessen schwärmt er: „Promi BB verfolge ich schon seit vielen Jahren“. Er hätte sogar gerne schon viel früher zu den Kandidaten gezählt. „War mit der aktiven Karriere aber nicht so ganz zu verbinden“, gesteht Kruse.

Jetzt war es aber möglich und so wagt sich der Fußballer zum ersten Mal aufs Reality-Parkett. Wie er seine Premiere meistern wird? Das erfahren wir dann im Oktober. So viel noch vorab: Kruse gab an, auf Drama zu stehen. Bei „Promi Big Brother“ ist er somit genau richtig. Zoff und Tränen gehören dort nämlich stets dazu.