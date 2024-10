Nach Mikes „Promi Big Brother“-Antrag: Zuschauer in Aufruhr – „Schockiert“

Seit dem 7. Oktober hält die 12. Staffel von „Promi Big Brother“ die deutsche Reality-TV-Szene in Atem. Dabei geht es gerade in die heiße Phase! Denn am Sonntagabend (20. Oktober) wurden die Finalisten bekannt gegeben. Von vierzehn Kandidaten haben SIE es geschafft: Schauspieler Jochen Horst, Ex-„Berlin – Tag & Nacht“-Darsteller Matthias Höhn, „Big Brother“-Legende Alida Kurras sowie das Reality-TV-Paar Leyla Lahouar und Mike Heiter.

Vor allem bei letzteren Teilnehmern stand nicht nur der Einzug ins Finale im Vordergrund!

„Promi Big Brother“: Überraschung im TV!

Huch, mit dieser Entwicklung bei „Promi Big Brother“ hätte wohl niemand gerechnet! Denn Mike Heiter machte Leyla in der jüngsten Ausgabe prompt einen Heiratsantrag!

Auf dem Instagram-Account der Reality-TV-Show heißt es: „OMG ist das gerade wirklich passiert?! Big Brother hat Mike die Chance gegeben und Mike hat sie ergriffen. Er hat seiner Leyla einen Antrag gemacht! Glückwunsch euch beiden!“

Die Reaktionen der Zuschauer lassen nicht lange auf sich warten!

„Promi Big Brother“: Zuschauer sprechen Klartext

Zum Heiratsantrag im TV fallen die Meinungen gemischt aus. Während sich viele Fans für das Paar freuen, müssen Mike und Leyla auch einiges an Kritik einstecken:

„Von Anfang an wurde von Mike und Leyla alles für Show gemacht. Jetzt geht es weiter. Ich bin wirklich schockiert, wie fast jeder darauf reinfällt.“

„Peinlichster Antrag ever – im Jogginganzug, von Big Brother dazu gedrängt, ohne mit der Tochter vorher darüber zu sprechen… Extrem unpassend und unangenehm.“

„Spontan ist schön und ich finde den Antrag schön!“

„Ich freue mich so für die beiden! Hatte echt Pipi in den Augen“,

lauten nur einige der Stimmen auf Instagram.

Die Inspiration für die Frage der Fragen kam während der Live-Show von Big Brother selbst. Plötzlich fordert er Mike auf: „Ich muss ein ernstes Wort mit dir reden. Komm sofort ins Sprechzimmer!“ Vor Ort standen Blumen, Champagner und ein riesiges Herz mit der Aufschrift „Marry me!“ mit passendem Ehering bereit. Mike ergriff nach kurzer Bedenkzeit die Chance und fiel vor seiner Leyla auf die Knie.