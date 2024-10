„Promi Big Brother“: Nach Notarzt-Einsatz – so geht es Elena Miras

Als wäre das Leben im TV-Container nicht schon aufregend genug, sorgte Elena Miras für einen echten Schockmoment bei „Promi Big Brother“. Der Grund: Die temperametvolle Reality-TV-Queen musste sich plötzlich aus dem Format verabschieden.

Seit Tagen sorgt ein Thema für Schlagzeilen: Das Zusammenleben zwischen Elena, Ex-Freund Mike Heiter (32) und seiner neuen Flamme Leyla Lahouar (28). Der enorme Druck bringt alle Beteiligten an ihre Grenzen und führte bereits zu unangenehmen Konfrontationen – und für eine Person sogar zum plötzlichen Aus. Am Ende musste sogar ein Notarzt eingreifen.

„Promi Big Brother“: Drama im Promi-Container

Was war geschehen? Nach einem emotionalen Besuch im Sprechzimmer der Show wurde die beliebte Kandidatin, wie sie nun bestätigt, in eine Klinik gebracht. Die Gründe: Erschöpfung und ein möglicher Nervenzusammenbruch stehen im Raum. In der Welt von Big Brother, wo jeder Moment live übertragen wird, war das Fehlen von Elena mehr als auffällig. Hinter den Kulissen munkelt man von einem Schwächeanfall, der das Aus für die Teilnahme bedeutete.

Doch keine Sorge, Elenas Fans können aufatmen: Die tapfere junge Mutter hat sich bereits aus dem Krankenhaus gemeldet. Auf Instagram gibt sie Entwarnung und zeigt sich mit einem Lächeln – das Victory-Zeichen inklusive – auf ihren Koffern sitzend. „Aus dem Krankenhaus entlassen. Bin bald wieder fit. Die Gesundheit geht vor. Viel Liebe an euch!“, schreibt sie.

Während ihre Mitbewohner noch im Container verweilen, dürfte Elena nun die kostbare Zeit mit ihrer Tochter gennießen. Eine Pause, die sie sich nach den turbulenten Wochen redlich verdient hat.

Sat.1 zeigt die 12. Staffel von „Promi Big Brother“ ab dem 7. Oktober 2024 live im Free-TV und in der Mediathek bei Joyn.