„Promi Big Brother“: Zuschauer reiben sich verwundert die Augen – „Nicht euer Ernst?

Für viele „Promi Big Brother“-Zuschauer war es wohl ein Schock, als Internet-Star Jeremy Fragrance die Reißleine zog und nach wenigen Tagen freiwillig die Show verließ. Leer bleibt sein Platz deswegen aber nicht, denn Sat.1 hat Nachschub besorgt. Diesmal allerdings in weiblicher Form.

„Wir haben einen Neuzugang“, kündigte Jochen Schropp in Folge 7 an und lässt die Zuschauer grübeln. In seiner Anmoderation zu der unbekannten Promi-Dame X klingt es, als wäre ein Weltstar im Anmarsch. Als dann allerdings feststeht, wer bei „Promi Big Brother“ einziehen wird, hält sich die Begeisterung in Grenzen.

„Promi Big Brother“ bekommt Neuzugang

Catrin Heyne ist ihr Name und sie ist gekommen, um es sich im Haus gemütlich zu machen. Bekannt wurde die Solarium-Chefin durch die Auswanderershow „Goodbye Deutschland“ auf Vox. Das Format machte auch Danni Büchner zur Berühmtheit, die 2021 mit dabei war.

Anders als Danni ist Catrin anscheinend vielen Zuschauern allerdings kein Begriff, wie die passende Ankündigung auf dem Instagram-Kanal der TV-Show zeigt. Als hier ihr Name bekannt gegeben wird, müssen sich einige zunächst verwundert die Augen reiben. Unter „Promi Big Brother“ hatten sich wohl viele eine andere Kandidaten-Liste vorgestellt.

Catrin Heyne wurde durch „Goodbye Deutschland“ bekannt. 2022 ist sie als Bewohnerin bei „Promi Big Brother“ dabei. Foto: SAT.1/Nadine Rupp

„Promi Big Brother“-Fans wundern sich über Catrin Heyne

„Wie wird sich Catrin Heyne schlagen?“, will das Social-Media-Team der Show von den Zuschauern wissen. Trash-TV-Star Julian F.M. Stöckel spricht aus, was anscheinend viele denken und fragt: „Wo findet ihr diese Leute alle?“

Mehr Themen:

Eine andere Zuschauerin kommentiert: „Nicht euer Ernst.“ Viele Fans der Show sind sich zunächst nicht einmal sicher, aus welchem Format sie Catrin Heyne kennen sollten. Bei ihrer Vorstellung im TV zeigt sich die Auswanderin dafür umso selbstbewusster und macht mit Aussagen wie „Ich finde mich schon sehr sexy“, gleich mal Nacktschnecke Micaela Schäfer Konkurrenz.

Die Tatsache, dass sie nach eigenen Angaben alles liebt, was mit Trash-TV zu tun hat, und ihr größter Traum schon immer war, im Fernsehen berühmt zu werden, sollte Begründung genug für ihre Teilnahme sein.

„Pomi Big Brother“ kommt täglich live im TV und ist online in der Mediathek bei Joyn abrufbar.