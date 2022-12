„Promi Big Brother“: Überraschung! Sat.1 holt Publikumsliebling zurück

Garage, Dachboden oder Loft, diese drei Optionen haben die Kandidaten 2022 bei „Promi Big Brother“. Während die einen Sekt schlürfend im Whirlpool sitzen, müssen es sich die anderen auf unbequemen Luftmatratzen auf dem kalten Boden bequem machen und das vorzugsweise auch noch in Klamotten, die nicht die eigenen sind.

Einer, der von Anfang lieber die Konsequenzen für die Gruppe in Kauf nahm, als sich von seinem weißen Maßanzug zu trennen, ist Jeremy Fragrance. Bekannt durch seine Social-Media-Kanäle mauserte er sich nach einem holprigen Start zum Publikumsliebling, bis er dann überraschend selbst die Reißleine zog und den Container verließ. Sein plötzlicher Abgang war aber anscheinend nur ein Teil der Jeremy-Fragrance-Show, denn wie Sat.1 jetzt bekannt gibt, kommt der Influencer zurück zu „Promi Big Brother“.

„Promi Big Brother“ holt Jeremy Fragrance zurück

Die Liste der Bewohner wird kürzer. Mit dabei sind noch: Tanja Tischewitsch, Micaela Schäfer, Doreen Steinert, Katy Karrenbauer, Jay Khan, Jörg Knör, Rainer Gottwald, Jennifer Iglesias, Sam Dylan und Menderes.

Zu Besuch am Donnerstagabend (1. Dezember) kommt jetzt ganz überraschend Jeremy Fragrance. Sat.1 kündigt an: „Duft-Influencer Jeremy Fragrance kehrt in der Live-Show heute mit einer ganz besonderen Mission zurück: Er wird den Einkauf für die Promis in der Garage übernehmen.“

„Promi Big Brother“: Diese Aufgabe erwartet Jeremy

Bleibt abzuwarten, was der Aussteiger seinen ehemaligen Konkurrenten ins Körbchen legt. Immerhin zeigte sich Jeremy Fragrance beim Thema Essen im „Promi Big Brother“-Container bislang recht eigensinnig.

Mehr Themen:

Aber nicht nur in der Live-Show soll der Internet-Star seinen großen Auftritt bekommen, sondern auch im anschließenden Sat.1-Format „Promi Big Brother – Die Late Night Show“. Kaum weg, ist er also wieder da. Sieht ganz danach aus, als bräuchte es gar nicht immer die volle Zeit im Container, um durch die Show an Berühmtheit zu gewinnen.

Immerhin wurde kurz nach seinem Ausstieg angekündigt, dass Jeremy Fragrance seine eigene Reportage bekommen soll. Am Freitagabend (2. Dezember) zeigt Sat.1 jetzt „Jeremy Fragrance – Number One: Von ‚Promi Big Brother‘ zurück in die Welt“ und plötzlich wird aus dem Internet-Star ein gefragtes TV-Gesicht.