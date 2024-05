Johann Lafer: Kurz nach seiner Sat.1-Show ist das Debakel perfekt

Es sollte sein großes TV-Comeback werden. Mit „Drei Teller für Lafer“ kehrte Starkoch Johann Lafer endlich ins Fernsehen zurück. Der Mann, der einst zusammen mit „Bares für Rares“-Star Horst Lichter die Kultsendung „Lafer, Lichter, Lecker“ zu einem riesigen Erfolg machte, sollte nun bei Sat.1 kochen. Doch so richtig erfolgreich ist das Konzept bislang nicht. Im Gegenteil.

Unterboten am Mittwoch (15. Mai 2024) doch sowohl Johann Lafer mit „Drei Teller für Lafer“ als auch Koch-Kollege Alexander Kumptner mit seiner Sat.1-Sendung „Das Schnäppchen-Menü“ ihre bisherigen Quoten-Tiefstwerte. In der Zielgruppe gab es sowohl für Lafer als auch für Kumptner gerade einmal 10.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, wie das Branchenmagazin „DWDL“ berichtet. Ein Marktanteil von gerade einmal einem Prozent, so das Portal.

Johann Lafers Sat.1-Sendung „Drei Teller für Lafer“ im Quotentief

Besonders für Johann Lafer ist das bitter, war er doch am vergangenen Montag (13. Mai 2024) noch mit 7,4 Prozent Marktanteil gestartet, bereits am Dienstag halbierte sich die Reichweite aber bereits auf 3,8 Prozent.

++ TV-Koch endlich wieder da: „Ich freue mich riesig“ ++

Dabei ist die Idee der Sendung gar nicht mal schlecht. So gibt der Starkoch aus Sankt Stefan im Rosental (Österreich) drei Hobbyköchen aus drei Generationen ein kulinarisches Motto vor. Dann haben die Kandidaten die Möglichkeit, dieses Thema mit ihren eigenen Zutaten umzusetzen.

Sat.1 zeigt „Drei Teller für Lafer“ immer um 15 Uhr

„Drei Teller für Lafer“ läuft werktags jeweils um 15 Uhr im Nachmittagsprogramm von Sat.1. Die Folgen sind ebenfalls auf der Video-on-Demand-Plattform „Joyn“ abrufbar. Wiederholungen aller Folgen der vergangenen Woche sind dann jeweils am Samstag zu sehen, heißt es vom Sender.

Im Anschluss an Lafers Show zeigt Sat.1 Alexander Kumptners Sendung „Das Schnäppchen-Menü – Drei Gänge, fertig, los!“.