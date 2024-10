„Promi Big Brother“: Nach Doppel-Exit macht die Nachricht die Runde

Nach einer Woche im „Promi Big Brother“-Container müssen am Montagabend (14. Oktober) gleich zwei Kandidaten wieder den Heimweg antreten. Verena Kerth und Bea Peters sind raus.

Neben dem Doppel-Exit hatte die knapp dreistündige Sendung jede Menge anderer Inhalte zu bieten. Doch konnte man die TV-Zuschauer mit „Promi Big Brother“ überzeugen? Die Antwort dürfte eher ernüchternd ausfallen.

„Promi Big Brother“: Sat.1 muss stark sein

Dieser Montagabend war hart umkämpft. Die direkte Konkurrenz von Sat.1 schlief nämlich nicht. Während man bei RTL auf die dritte Folge der laufenden „Bauer sucht Frau“-Staffel setzte, zeigte ProSieben eine alte „Simpsons“-Folge und Vox den Film „Fifty Shades of Grey – Befreite Lust“ zur besten Sendezeit.

Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, tat sich „Promi Big Brother“ da schwerer als in den vergangenen Tagen. Zur Halbzeit im Container schalteten rund 1,05 Millionen Menschen ein, was einem Marktanteil von 7,5 Prozent entspricht. Zum Vergleich: In der vorherigen Woche lag dieser Wert noch bei 12,5 Prozent.

„Promi Big Brother“ muss sich geschlagen

Mit Schuld an diesem Negativtrend dürfte unter anderem auch das ZDF sein. Mit der Übertragung des Länderspiels zwischen Deutschland und der Niederlande hat der öffentlich-rechtliche Sender mit Sicherheit zahlreiche Zuschauer von den privaten Sendern abknöpfen können.

Dort sahen nämlich stolze acht Millionen Menschen der Nationalmannschaft beim Kicken zu und sicherte dem ZDF somit einen Marktanteil von rund 30 Prozent. Das konnte kein anderer Sender an diesem Montag übertreffen.

Sat.1 zeigt die 12. Staffel von „Promi Big Brother“ ab dem 7. Oktober 2024 live im Free-TV und in der Mediathek bei Joyn.